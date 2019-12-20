Все игорные заведения в Украине должны быть закрыты через несколько часов

Глава МВД Арсен Аваков поручил полиции прекратить работу всех игорных заведений в Украине до 16:00 20 декабря. Это поручение в рамках постановления Кабмина О борьбе с игорным бизнесом, одобренное в этот же день на заседании правительства.

"Постановление Кабмина нам диктует, что все игорные клубы, лотереи и игорные заведения должны быть закрыты. Требую от Нацполиции до 16 часов 20 декабря, согласно постановлению КМУ, прекратить функционирование игорных заведений", – цитирует Авакова пресс-служба МВД.

Важно: Кабмин запретил игорный бизнес под видом лотерей

В то же время в полиции сообщили, что в ночь на 20 декабря правоохранители прекратили деятельность 152 игорных заведений, которые считались незаконными. Из них изъяли имущества на 46 миллионов гривен.

Теперь все государственные лотереи не смогут использовать свои электронные системы. Поэтому необходимо создать постоянно действующие мобильные группы следственных подразделений и ДВР на местах. Эти группы должны противодействовать, выявлять и документировать незаконный игорный бизнес, заявил глава департамента стратегических расследований Нацполиции Владимир Околит.

Какова сейчас ситуация с игорным бизнесом в Украине

20 декабря Кабмин принял решение, которое запретит заниматься игорным бизнесом под прикрытием государственных лотерей. Впоследствии соответствующее постановление появилось на сайте правительства.

Накануне Рада попыталась проголосовать за законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине. Он предполагает, что заниматься этим бизнесом можно будет только в 3-5-звездочных отелях. Для этого надо получить соответствующую государственную лицензию. Однако нардепам не хватило голосов для принятия законопроекта в первом чтении. Поэтому документ отправили на доработку.

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