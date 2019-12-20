13:41
20 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Экономика Здоровье спорт футбол дизайн auto Учеба 24 Likar покер
      more
      ИГОРНЫЙ БИЗНЕС СТРЕЛЬБА НА ЛУБЯНКЕ В МОСКВЕ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин отстраивает Сирию ради Лаврова. Запугивание от России
      Вєсті Кремля
      21:14, 19 декабря
      Вести.UA: Настоящая сенсация от Тимошенко. Илья Кива нашел себя
      Вєсті.UA
      20:40, 19 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ИГОРНЫЙ БИЗНЕС СТРЕЛЬБА НА ЛУБЯНКЕ В МОСКВЕ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ

      Все игорные заведения в Украине должны быть закрыты через несколько часов

      199 Читати новину українською
      Полиция дала игорным заведением несколько часов, чтобы прекратить работу / zaxid.net

      Глава МВД Арсен Аваков поручил полиции прекратить работу всех игорных заведений в Украине до 16:00 20 декабря. Это поручение в рамках постановления Кабмина О борьбе с игорным бизнесом, одобренное в этот же день на заседании правительства.

      "Постановление Кабмина нам диктует, что все игорные клубы, лотереи и игорные заведения должны быть закрыты. Требую от Нацполиции до 16 часов 20 декабря, согласно постановлению КМУ, прекратить функционирование игорных заведений", – цитирует Авакова пресс-служба МВД.

      Важно: Кабмин запретил игорный бизнес под видом лотерей

      В то же время в полиции сообщили, что в ночь на 20 декабря правоохранители прекратили деятельность 152 игорных заведений, которые считались незаконными. Из них изъяли имущества на 46 миллионов гривен.

      Теперь все государственные лотереи не смогут использовать свои электронные системы. Поэтому необходимо создать постоянно действующие мобильные группы следственных подразделений и ДВР на местах. Эти группы должны противодействовать, выявлять и документировать незаконный игорный бизнес, заявил глава департамента стратегических расследований Нацполиции Владимир Околит.

      Какова сейчас ситуация с игорным бизнесом в Украине

      20 декабря Кабмин принял решение, которое запретит заниматься игорным бизнесом под прикрытием государственных лотерей. Впоследствии соответствующее постановление появилось на сайте правительства.

      Накануне Рада попыталась проголосовать за законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине. Он предполагает, что заниматься этим бизнесом можно будет только в 3-5-звездочных отелях. Для этого надо получить соответствующую государственную лицензию. Однако нардепам не хватило голосов для принятия законопроекта в первом чтении. Поэтому документ отправили на доработку.

       Узнайте, как украинцы относятся к легализации игорного бизнеса

      Обмен удерживаемыми лицами: часть отказывается возвращаться в ОРДЛО
      сегодня
      973
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Бизнес Игорный бизнес Полиция Министерство внутренних дел Арсен Аваков
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 13:00 Громкие игровые провалы 2019 года: рейтинг Техно 24
      Михайло Года 18
      сегодня , 12:28 Парад лжи. Путин снова утверждать что "нас там нет"
      Злой Одессит 224
      сегодня , 11:15 Тайная конфедерация: кому нужен союз России и Беларуси
      Ярослав Голобородько 1812
      сегодня , 10:00 Лучшие книги 2019 года, достойные внимания
      Євгенія Мазур 168
      сегодня , 08:40 Я не хочу бачити радянський союз у своїй тарілці, – Клопотенко
      Євген Клопотенко 1738
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук