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      Гончарук собрал Кабмин на экстренное заседание, чтобы решить вопрос лотерей

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      Гончарук собрал экстренное заседание Кабмина / slovoidilo.ua

      В пятницу, 20 декабря, Премьер-министр Украины Алексей Гончарук собрал правительство на заседание. Во время заседания Кабинет министров Украины исключил возможность распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей.

      Министры проголосовали за отмену соответствующих положений в отношении распространителей лотерей в лицензионных условиях, рассказал Алексей Гончарук.

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      Теперь заведения с игральными автоматами не смогут нелегально работать под видом государственных лотерей, прикрываясь договорами перепоручения на распространение государственных мгновенных лотерей,
      – заявил премьер.

      Он дал поручение полиции сегодня же начать проверку деятельности всех операторов гослотерей на соблюдение закона о запрете игорного бизнеса. А ГФС – организовать проверки лицензий всех так называемых "государственных лотерей".

      Интересно, что за рабочим планом, в пятницу у Кабинета Министров Украины не предусмотрено ни одного заседания. Более того, традиционно на 10 часов в пленарные недели в Раде происходит час вопросов к правительству.

      Таким образом Алексей Гончарук собирал правительство около 8 часов утра (в 9 он уже написал о результатах заседания), чтобы успеть рассмотреть вопрос лотерей к часу вопросов к правительству.

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Алексей Гончарук Кабинет Министров Украины Азартные игры Верховная Рада
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