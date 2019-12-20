Гончарук собрал Кабмин на экстренное заседание, чтобы решить вопрос лотерей

В пятницу, 20 декабря, Премьер-министр Украины Алексей Гончарук собрал правительство на заседание. Во время заседания Кабинет министров Украины исключил возможность распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей.

Министры проголосовали за отмену соответствующих положений в отношении распространителей лотерей в лицензионных условиях, рассказал Алексей Гончарук.

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Теперь заведения с игральными автоматами не смогут нелегально работать под видом государственных лотерей, прикрываясь договорами перепоручения на распространение государственных мгновенных лотерей,

– заявил премьер.

Он дал поручение полиции сегодня же начать проверку деятельности всех операторов гослотерей на соблюдение закона о запрете игорного бизнеса. А ГФС – организовать проверки лицензий всех так называемых "государственных лотерей".

Интересно, что за рабочим планом, в пятницу у Кабинета Министров Украины не предусмотрено ни одного заседания. Более того, традиционно на 10 часов в пленарные недели в Раде происходит час вопросов к правительству.

Таким образом Алексей Гончарук собирал правительство около 8 часов утра (в 9 он уже написал о результатах заседания), чтобы успеть рассмотреть вопрос лотерей к часу вопросов к правительству.