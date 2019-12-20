Правительство остановило часть бюджетных выплат: почему не хватило денег

Государственная казначейская служба Украины до конца 2019 выделит деньги только на зарплаты, пенсии и социальные платежи – то есть, на так называемые "защищенные статьи расходов" государственного бюджета. Причина – намерение правительства удержать дефицит бюджета на запланированном уровне.

Те финансовые обязательства, которые были зарегистрированы в течение 11 месяцев 2019 года, и на которые выделили деньги, можно будет выполнить. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

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Остановить платежи до конца года Минфину поручил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Это означает, что даже те средства, которые уже есть на казначейских счетах бюджетных учреждений, не смогут использовать, пока не произойдет "анализ их приоритетности".

Причина такого шага правительства – невыполнение доходов государственного бюджета за 11 месяцев 2019 года.

Чрезмерный дефицит государственного бюджета, как говорят в Минфине, возник по следующим причинам:

Более прочный, чем учтено в государственном бюджете, обменный курс гривны;

Юолее медленный, чем планировалось, рост импорта.

Падение производства табачных изделий.

Нардеп Алексей Гончаренко обнародовал в своем телеграмм-канале фотокопию поручения главы правительства.



Гончарук поручил Маркаровой остановить некоторые государственные расходы / Фото Алексея Гончарука

Госпожа министр финансов Оксана Маркарова в фейсбуке успокоила бюджетников: " Просматриваем с распорядителями исключительно экзотические запросы ". А на все необходимые годовые расходы одиннадцати с половиной месяцев года уже должно было хватить.