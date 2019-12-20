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      Уряд зупинив частину бюджетних виплат: чому не вистачило грошей

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      Кабмін заморозив деякі грудневі витрати / kmu.gov.ua

      Державна казначейська служба України до кінця 2019 року виділить гроші тільки на зарплати, пенсії та соціальні платежі – тобто, на так звані "захищені статті видатків" державного бюджету. Причина – намір уряду втримати дефіцит бюджету на запланованому рівні.

      Ті фінансові зобов'язання, які були зареєстровані протягом 11 місяців 2019 року, і на які виділили гроші, також можна буде виконати. Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

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      Зупинити платежі до кінця року Мінфіну доручив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

      Це означає, що навіть ті кошти, які вже є на казначейських рахунках бюджетних установ, не зможуть використати, поки не відбудеться "аналіз їхньої пріоритетності".

      Причина такого кроку уряду – невиконання доходів державного бюджету протягом 11 місяців 2019 року.

      Надмірний дефіцит державного бюджету, як кажуть у Мінфіні, виник з таких причин:

      • Міцніший, ніж враховано в державному бюджеті, обмінний курс гривні;
      • Повільніше, аніж планувалося, зростання імпорту.
      • Падіння виробництва тютюнових виробів.

      Нардеп Олексій Гончаренко оприлюднив у своєму телеграм-каналі фотокопію доручення голови уряду.

      Бюджет
      Гончарук доручив Маркаровій зупинити деякі державні видатки / Фото Олексія Гончарука

      Пані міністр фінансів Оксана Маркарова у фейсбуці заспокоїла бюджетників: "Переглядаємо з розпорядниками виключно екзотичні запити". А на всі необхідні річні витрати одинадцяти з половиною місяців року вже мало б вистачити.

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Гроші Бюджет-2019 Міністерство фінансів України Кабінет Міністрів України Олексій Гончарук Оксана Маркарова Олексій Гончаренко
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