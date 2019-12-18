02:01
18 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РИНОК ЗЕМЛІ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Хто врятує Росію від нещасть. YouTube для бідних
      Вєсті Кремля
      22:05, 17 грудня
      Вєсті.UA: Психічні розлади Киви. Полювання на "слуг народу"
      Вєсті.UA
      19:19, 17 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      РИНОК ЗЕМЛІ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019

      Нова програма співпраці з МВФ буде останньою для України, – Маркарова

      24 Читать новость на русском
      Оксана Маркарова – голова міністерства фінансів України / Колаж 24 каналу

      Україна укладе нову програму співпраці з Міжнародним валютним фондом та виконає її умови. А вже по її завершенню, орієнтовно у 2023 році, Україна стане партнером МВФ, який не потребує кредитування.

      Такий оптимістичний прогноз дала в ефірі "Свободи слова" на ICTV пані міністр фінансів України Оксана Маркарова.

      Тим часом у МВФ заявили, що дати засідання з приводу кредиту Україні не призначали

      "Ми досягли домовленості не просто про черговий транш, а про нову програму (співпраці з МВФ – 24 канал). Це програма на 3 роки, приблизно на 5,5 мільярда доларів", – розповіла пані міністр.

      Країни, як правило, звертаються до МВФ, коли у них проблеми, як до кредитора останньої інстанції. У нас насправді ситуація краща за всіма показниками,
      – наполягає Маркарова.

      За її словами, макроекономічна ситуація в Україні – стабільна та динамічно покращується, "але ми ще не можемо сказати, що повністю самодостатні".

      Ця програма на 3 роки – це, як ми у себе називаємо, остання програма, яку ми завершимо, і вже далі наше співробітництво з МВФ буде у якості країни-учасниці, яка не потребує нового кредитування,
      – вважає Маркарова.

      У НБУ раніше розповіли, що підписання нової програми співпраці з МВФ може відбутися у першому кварталі 2020 року. Мовиться про трирічну програму на 4 мільярди SDR – детально про це читайте у матеріалі 24 каналу.

      Батько Зеленського: Розчарування – у тупих
      17 грудня
      7341
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Гроші МВФ Оксана Маркарова Міністерство фінансів України Кабінет Міністрів України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 01:30 Зеленський змінює Конституцію: чи допоможе це завершити війну на Донбасі
      Антон Голобородько 77
      17 грудня , 23:30 Особливий статус Донбасу: підводні камені закону
      Андрій Андрушків 195
      17 грудня , 18:30 Як обрати якісний камін та не помилитися з вибором: прості поради
      442
      17 грудня , 22:40 Головні новини 17 грудня: сутички під Радою, санкції проти України і "Північного потоку-2"
      Ірина Кошанська 1322
      17 грудня , 22:00 Хакери Путіна: хто вони та чому США обіцяє за них п'ять мільйонів доларів
      Борис Немировський 1940
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук