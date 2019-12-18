Нова програма співпраці з МВФ буде останньою для України, – Маркарова

Україна укладе нову програму співпраці з Міжнародним валютним фондом та виконає її умови. А вже по її завершенню, орієнтовно у 2023 році, Україна стане партнером МВФ, який не потребує кредитування.

Такий оптимістичний прогноз дала в ефірі "Свободи слова" на ICTV пані міністр фінансів України Оксана Маркарова.

Тим часом у МВФ заявили, що дати засідання з приводу кредиту Україні не призначали

"Ми досягли домовленості не просто про черговий транш, а про нову програму (співпраці з МВФ – 24 канал). Це програма на 3 роки, приблизно на 5,5 мільярда доларів", – розповіла пані міністр.

Країни, як правило, звертаються до МВФ, коли у них проблеми, як до кредитора останньої інстанції. У нас насправді ситуація краща за всіма показниками,

– наполягає Маркарова.

За її словами, макроекономічна ситуація в Україні – стабільна та динамічно покращується, "але ми ще не можемо сказати, що повністю самодостатні".

Ця програма на 3 роки – це, як ми у себе називаємо, остання програма, яку ми завершимо, і вже далі наше співробітництво з МВФ буде у якості країни-учасниці, яка не потребує нового кредитування,

– вважає Маркарова.

У НБУ раніше розповіли, що підписання нової програми співпраці з МВФ може відбутися у першому кварталі 2020 року. Мовиться про трирічну програму на 4 мільярди SDR – детально про це читайте у матеріалі 24 каналу.