Новая программа сотрудничества с МВФ будет последней для Украины, – Маркарова

Украина заключит новую программу сотрудничества с Международным валютным фондом и выполнит ее условия. А уже по ее завершению, ориентировочно в 2023 году, Украина станет партнером МВФ, не нуждающимся в кредитовании.

Такой оптимистичный прогноз дала в эфире "Свободы слова" на ICTV госпожа министр финансов Украины Оксана Маркарова.

Между тем в МВФ заявили, что даты заседания по поводу кредита Украине не назначали

"Мы достигли договоренности не просто об очередном транше, а о новой программе (сотрудничества с МВФ – 24 канал). Это программа на 3 года, примерно на 5,5 миллиарда долларов", – рассказала министр.

Страны, как правило, обращаются к МВФ, когда у них проблемы, как к кредитору последней инстанции. У нас на самом деле ситуация лучше по всем показателям,

– настаивает Маркарова.

По ее словам, макроэкономическая ситуация в Украине – стабильная и динамично улучшается, "но мы еще не можем сказать, что полностью самодостаточны".

Эта программа на 3 года – это, как мы у себя называем, последняя программа, которую мы завершим, и уже дальше наше сотрудничество с МВФ будет в качестве страны-участника, не требующего нового кредитования,

– считает Маркарова.