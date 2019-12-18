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      Новая программа сотрудничества с МВФ будет последней для Украины, – Маркарова

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      Оксана Маркарова – глава министерства финансов Украины / Коллаж 24 канала

      Украина заключит новую программу сотрудничества с Международным валютным фондом и выполнит ее условия. А уже по ее завершению, ориентировочно в 2023 году, Украина станет партнером МВФ, не нуждающимся в кредитовании.

      Такой оптимистичный прогноз дала в эфире "Свободы слова" на ICTV госпожа министр финансов Украины Оксана Маркарова.

      Между тем в МВФ заявили, что даты заседания по поводу кредита Украине не назначали

      "Мы достигли договоренности не просто об очередном транше, а о новой программе (сотрудничества с МВФ – 24 канал). Это программа на 3 года, примерно на 5,5 миллиарда долларов", – рассказала министр.

      Страны, как правило, обращаются к МВФ, когда у них проблемы, как к кредитору последней инстанции. У нас на самом деле ситуация лучше по всем показателям,
      – настаивает Маркарова.

      По ее словам, макроэкономическая ситуация в Украине – стабильная и динамично улучшается, "но мы еще не можем сказать, что полностью самодостаточны".

      Эта программа на 3 года – это, как мы у себя называем, последняя программа, которую мы завершим, и уже дальше наше сотрудничество с МВФ будет в качестве страны-участника, не требующего нового кредитования,
      – считает Маркарова.

      В НБУ ранее рассказали, что подписание новой программы сотрудничества с МВФ может состояться в первом квартале 2020 года. Речь идет о трехлетней программе на 4 миллиарда SDR – подробно об этом читайте в материале 24 канала.

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Министерство финансов Украины Оксана Маркарова МВФ Деньги
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