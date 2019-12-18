Новая программа сотрудничества с МВФ будет последней для Украины, – Маркарова
Украина заключит новую программу сотрудничества с Международным валютным фондом и выполнит ее условия. А уже по ее завершению, ориентировочно в 2023 году, Украина станет партнером МВФ, не нуждающимся в кредитовании.
Такой оптимистичный прогноз дала в эфире "Свободы слова" на ICTV госпожа министр финансов Украины Оксана Маркарова.
Между тем в МВФ заявили, что даты заседания по поводу кредита Украине не назначали
"Мы достигли договоренности не просто об очередном транше, а о новой программе (сотрудничества с МВФ – 24 канал). Это программа на 3 года, примерно на 5,5 миллиарда долларов", – рассказала министр.
Страны, как правило, обращаются к МВФ, когда у них проблемы, как к кредитору последней инстанции. У нас на самом деле ситуация лучше по всем показателям,
– настаивает Маркарова.
По ее словам, макроэкономическая ситуация в Украине – стабильная и динамично улучшается, "но мы еще не можем сказать, что полностью самодостаточны".
Эта программа на 3 года – это, как мы у себя называем, последняя программа, которую мы завершим, и уже дальше наше сотрудничество с МВФ будет в качестве страны-участника, не требующего нового кредитования,
– считает Маркарова.
В НБУ ранее рассказали, что подписание новой программы сотрудничества с МВФ может состояться в первом квартале 2020 года. Речь идет о трехлетней программе на 4 миллиарда SDR – подробно об этом читайте в материале 24 канала.