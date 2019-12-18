В Україні бракує більше тисячі опорних шкіл, – Гончарук

Кабінет Міністрів створив карту України, на яку нанесли всю теперішню інфраструктуру держави. Виявилось, що у нас бракує 1244 опорних школи.

Окрім наявних об’єктів інфраструктури, на карті можна побачити і ті, які уряд планує побудувати, про це повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

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Очільник Кабінету Міністрів України розповів, що кожне міністерство розробило власні стандарти забезпечення громадян належною державною інфраструктурою.

Ми проаналізували, що у нас є, зіставили їх зі стандартами, які надали міністерства. На основі цього моделюємо ідеальну мережу соціальних та інфраструктурних об’єктів, яка має існувати в країні,

– пояснив Гончарук.

Як сказав прем’єр-міністр, зараз в країні працюють 856 опорних шкіл. Проте, щоб забезпечити всіх школярів в регіонах якісною освітою, треба мати понад 2 100 середніх навчальних закладів.

Уряд разом з місцевою владою має сформувати таку інфраструктуру, яка має існувати не для зручності держави, а сходитись з реальними потребами людей,

– сказав очільник уряду.

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А скільки в Україні всього шкіл?Загалом в Україні функціонують близько 17 тисяч середніх шкіл.