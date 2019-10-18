Майже півтора мільярда гривень знадобиться на реформу школи

На втілення в життя реформи шкільної освіти в Україні необхідно щонайменше 1,4 мільярди гривень.

Таку суму планують залучити за підтримки уряду України та місцевих територіальних громад. Повідомляє "НВ"

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До того ж, за словами міністерки, уряд веде перемовини про позабюджетні кошти.

В січні вийдемо на офіційні перемовини зі Світовим банком. Так, це кредит, але це "довгі", дешеві кошти,

– розповіла Новосад.

Новосад запевнила, що особисто куруватиме впровадження шкільної реформи. За її словами, потрібно закласти таку суму у бюджетну декларацію, яку є можливість підтвердити реальними грошима.

Що передбачає реформа шкільної освіти?– запровадження 12 класів в школах;

– створення мережі академічних ліцеїв;

– розширення НУШ (нової української школи) з молодших класів на середні та старші;

– перехід всіх шкіл та ліцеїв на українську мову викладання;

– розширення мережі опорних шкіл в районах;

– модернізація програми шкільної освіти.

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Повне інтрев'ю Ганни Новосад – дивіться відео: