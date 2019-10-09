Якісна освіта у зручний час – дистанційні школи продовжують набір учнів

Навчання через інтернет ще десять років тому сприймалося як незвичне та навіть дивне явище, тоді як нині існує безліч онлайн-курсів, тренінгів та лекцій, які можна відвідати віртуально, не відходячи від домашнього комп'ютера. Прогрес не стоїть на місці, і зараз дистанційно можна здобути навіть якісну середню освіту.

Поняття "дистанційна освіта" у Європі вже не нове, і обирають її ті, хто не може витрачати багато часу на навчальний процес. Зокрема, сімнадцятирічному тенісисту Ерікові Ваншельбойму тільки так вдається поєднувати кар'єру та освіту. Він народився в Україні, а дитинство його минуло в Данії. Через напружений графік тренувань був змушений переїхати до Іспанії, а навчатися вирішив дистанційно. Уроки він виконує на власному комп'ютері і саме тоді, коли має вільний час.

В Україні ж дистанційне навчання в школі тільки набуває популярності. Центр освіти "Оптіма" став першим загальноосвітнім закладом із такою формою навчання для учнів 1-11 класів. П'ять років тому у школі налічували кілька десятків учнів, а вже цьогоріч святкування "Дня знань" відвідали майже дві тисячі "оптимістів" з 8 філій у різних містах України.



У центрі передбачене навчання для учнів 1-11 класів

І ця цифра продовжує зростати, стверджують фахівці. Адже вступити до дистанційної школи можна в будь-який момент протягом навчального року. Для цього потрібно лише забрати особову справу зі звичайної школи та підписати договір із представництвом "Оптіми" у вашому місті. І вже за кілька днів ви отримаєте доступ до програми з переліком усіх необхідних предметів на цей навчальний рік.



У школі застосовують сучасний підхід до освіти

Інтерактивна 3D-модель карти битви, відеороз’яснення історичної події, драйвова тематична гра та пізнавальний тест – ні, це не контент популярного блогер-каналу, це один зі звичайних уроків історії в дистанційній школі, що отримує у власному кабінеті "оптиміст" після вступу до закладу. За таким же принципом подають і матеріали з інших предметів. Спеціалісти "Оптіми" впевнені, що лише сучасний підхід до викладання може зробити державну програму більш доступною для нинішніх дітей. Тож кожен педагог постійно розробляє авторські уроки, використовуючи оригінальні завдання із програми Mozaik, розповідає Вайшла Робертс, директор науково-дослідного підрозділу школи "Оптіма":

"Що найголовніше, ми ці моделі включаємо безпосередньо в уроки! Тобто не потрібно їх додатково шукати, підбирати, сортувати. Вони є в уроці, який проходить дитина, і їх можна переглядати. Також важливо, що ці матеріали можна вивчати різними мовами",

– стверджує Вайшла Робертс.

Розроблені для учнів і спеціальні тестові завдання, які вони виконують після вивчення кожної теми. Ці своєрідні контрольні роботи оцінює вчитель та за підсумками виставляє тематичні оцінки. Якщо ж якась тема виявилась не під силу учневі, він може звернутися за консультацією до вчителя в будь-який момент, розповідає Ольга Білодід, директор "Центру освіти "Оптіма".

"Вчителі не те, що мають можливість індивідуальної роботи з учнями, вони інакше й не можуть з ними працювати. Вони знають кожну дитину, з якою працюють. Наші класні керівники спілкуються з родинами дуже часто. Тому про якісь особливі потреби повідомляють учителям-предметникам, і це все врегульовують. То ж у нас у школі – винятково індивідуальний підхід",

– підкреслює Ольга Білодід.

Перевагою дистанційної школи є й те, що навіть вступаючи до закладу посеред навчального року, учень не пропустить частину програми, адже не прив’язаний до чіткого графіка. Учень може вивчати необхідні уроки в будь-який зручний для нього час. Гнучкий графік дозволяє "оптимістам" звільнити чимало часу для спілкування з друзями та занять у різних секціях, що, на думку фахівців, значно ефективніше впливає на процес соціалізації дитини.

У дистанційній школі "Оптіма" можна вчитися і факультативно, адже вона пропонує і спеціальний пакет "Слухач":

"Усі слухачі проходять ту ж саму програму, що й зараховані учні, здають контрольні роботи та оцінювання. Єдина відмінність – документ про освіту. Його ви отримуєте у своїй основній школі, а не в нас",

– підкреслює Ольга Білодід, директор Центру освіти "Оптіма".

Тож, як стверджують самі учні, дистанційна форма навчання – це можливість здобути якісну освіту державного зразка і заощадити час на власні інтереси. До того ж дистанційна школа "Оптіма" не має кордонів, тут навчаються школярі з багатьох куточків світу без жодних обмежень у часі й можливостях.



