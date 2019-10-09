Качественное образование в удобное время – дистанционные школы продолжают набор учащихся

Обучение через интернет еще десять лет назад воспринималось как необычное и даже странное явление, тогда как сейчас существует множество онлайн-курсов, тренингов и лекций, которые можно посетить виртуально, не отходя от домашнего компьютера. Прогресс не стоит на месте, и сейчас дистанционно можно даже получить качественное среднее образование.

Понятие "дистанционное образование" в Европе уже не новое, и выбирают его те, кто не может тратить много времени на учебный процесс. В частности, семнадцатилетнему теннисисту Эрику Ваншельбойму только так удается совмещать карьеру и образование. Он родился в Украине, а детство его прошло в Дании. Из-за напряженного графика тренировок был вынужден переехать в Испанию, а учиться решил дистанционно. Уроки он выполняет на собственном компьютере и именно тогда, когда имеет свободное время.

В Украине же дистанционное обучение в школе только приобретает популярность. Центр образования "Оптима" стал первым общеобразовательным учреждением с такой формой обучения для учащихся 1-11 классов. Пять лет назад в школе насчитывалось несколько десятков учеников, а уже в этом году празднование "Дня знаний" посетили почти две тысячи "оптимистов" из 8 филиалов в разных городах Украины.



В центре предусмотрено обучение для учащихся 1-11 классов

И эта цифра продолжает расти, утверждают специалисты. Ведь поступить в дистанционную школу можно в любой момент в течение учебного года. Для этого нужно лишь забрать личное дело из обычной школы и подписать договор с представительством "Оптимы" в вашем городе. И уже через несколько дней вы получите доступ к программе с перечнем всех необходимых предметов на этот учебный год.



В школе применяют современный подход к образованию

Интерактивная 3D-модель карты битвы, видеоразъяснение исторического события, драйвовая тематическая игра и познавательный тест – нет, это не контент популярного блогер-канала, это один из обычных уроков истории в дистанционной школе, который получает в собственном кабинете "оптимист" после поступления в заведение. По такому же принципу подают и материалы по другим предметам. Специалисты "Оптимы" уверены, что только современный подход к преподаванию может сделать государственную программу более доступной для нынешних детей. Поэтому каждый педагог постоянно разрабатывает авторские уроки, используя оригинальные задания из программы Mozaik, рассказывает Вайшла Робертс, директор научно-исследовательского подразделения школы "Оптима":

Что самое главное, мы эти модели включаем непосредственно в уроки! То есть не нужно дополнительно искать, подбирать, сортировать. Они есть в уроке, который проходит ребенок, и их можно просматривать. Также важно, что эти материалы можно изучать на разных языках,

– утверждает Вайшла Робертс.

Разработаны для учеников и специальные тестовые задания, которые они выполняют после изучения каждой темы. Эти своеобразные контрольные работы оценивает учитель и по итогам выставляет тематические оценки. Если же какая-то тема оказалась не под силу ученику, он может обратиться за консультацией к учителю в любой момент, рассказывает Ольга Билодид, директор "Центра образования "Оптима".

Учителя не то, что имеют возможность индивидуальной работы с учениками, они иначе и не могут с ними работать. Они знают каждого ребенка, с которым работают. Наши классные руководители общаются с семьями очень часто. Поэтому о каких-то особых потребностях сообщают учителям-предметникам, и это все урегулируют. То есть у нас в школе – исключительно индивидуальный подход,

​– подчеркивает Ольга Билодид.

Преимуществом дистанционной школы является и то, что даже поступая в заведение посреди учебного года, ученик не пропустит часть программы, так как не привязан к четкому графику. Ученик может изучать необходимые уроки в любое удобное для него время. Гибкий график позволяет "оптимистам" освободить немало времени для общения с друзьями и занятий в различных секциях, что, по мнению специалистов, значительно эффективнее влияет на процесс социализации ребенка.

В дистанционной школе "Оптима" можно учиться и факультативно, так как она предлагает и специальный пакет "Слушатель":

Все слушатели проходят ту же программу, что и зачисленные ученики, сдают контрольные работы и оценки. Единственное отличие – документ об образовании. Его вы получаете в своей основной школе, а не у нас,

– подчеркивает Ольга Билодид, директор Центра образования "Оптима".

Поэтому, как утверждают сами ученики, дистанционная форма обучения – это возможность получить качественное образование государственного образца и сэкономить время на собственные интересы. К тому же дистанционная школа "Оптима" не имеет границ, здесь учатся школьники из многих уголков мира без ограничений во времени и возможностях.



