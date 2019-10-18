Усі територіальні громади матимуть опорну школу та автобус, – Гончарук

У програмі дій уряду затвердили план, за яким усі об'єднані територіальні громади матимуть власну опорну школу та шкільний автобус.

Про це заявив прем'єр-міністр на засіданні селекторної ради з керівниками ОДА.

За його словами, теперішня інфраструктура давно не відповідає потребам українців, тож її необхідно реформувати. Тому до 10 грудня кожен голова обласної адміністрації повинен вирішити, де в його області не вистачає шкіл.

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У програмі дій нашого уряду ми чітко сформулювали послуги, які гарантуватиме держава кожному українцю для комфортного та безпечного життя. Наприклад, у кожній ОТГ(об'єднаній територіальній громаді) має бути опорна школа та автобус, який буде підвозити школярів до неї. Кожна дитина має ходити в дитячий садок,

– заявив Гончарук.

Очільник Кабінету Міністрів розповів, що його команда нанесла на карту країни всю існуючу інфраструктуру, тобто більше 110 тисяч об'єктів: шкіл, дитячих садків, лікарень, поліцейських пунктів.

Що таке опорна школа? Опорною школою вважається школа, яка має достатню кількість учнів (не менше 360), обладнання, велике приміщення та можливість прийняти на навчання дітей 5-9-х класів з малокомплектних сільських шкіл. Такі школи покликані підвищити рівень освіти в регіонах та скоротити кількість малокомплектних шкіл в невеликих селах.