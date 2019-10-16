Гончарук пояснив, чому приховує інформацію про свій науковий ступінь

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук зізнався, що не є вченим і ніколи науковою діяльністю не займався. Крім того, він має диплом "недержавного зразка".

Як під час брифінгу 16 жовтня зауважив Гончарук, ступінь доктора філософії у галузі права він отримав завдяки диплому "недержавного зразка", і тому не дуже коректно цю інформацію розміщувати в офіційній біографії.

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"Я – не вчений, ніколи наукою професійно не займався. Я не думаю, що це достатня підстава, аби вказувати це як офіційний щабель у біографії", – підкреслив він.

Що відомо про освіту Олексія Гончарука

В офіційній біографії Олексія Гончарука на сайті Кабміну мовиться, що чиновник має три вищі освіти. Зокрема, закінчив Міжрегіональну Академію управління персоналом за спеціальністю "Правознавство", Національну академію державного управління при Президентові України за спеціальністю "Державне управління" та Києво-Могилянську бізнес-школу. Крім того, Гончарук – випускник "Аспен Інституту Київ".

Перед призначенням Гончарука на посаду прем’єра журналісти "Української правди" з’ясували, що він має ще науковий ступінь доктора філософії у галузі права і є доцентом кафедри фінансового та банківського права Інституту права імені Володимира Великого.

Детальніше з біографією Олексія Гончарука Ви можете ознайомитися за цим посиланням. А що він запланував зробити на посаді прем'єра – тут.

Нещодавно з нагоди Дня знань Олексій Гончарук записав відеозвернення до школярів. У ролику він наголосив, що хтось із нинішніх школярів колись теж стане прем'єром, але тоді "Україна вже буде сильною і модерновою державою, з якою рахуватимуться у світі".