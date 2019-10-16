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      Гончарук объяснил, почему скрывает информацию о своей научной степени

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      Алексей Гончарук
      Алексей Гончарук / Getty Images

      Премьер-министр Алексей Гончарук признался, что не является ученым и никогда научной деятельностью не занимался. Кроме того, он имеет диплом "негосударственного образца".

      Как во время брифинга 16 октября отметил Гончарук, степень доктора философии в отрасли права он получил благодаря диплому "негосударственного образца", и поэтому не очень корректно эту информацию размещать в официальной биографии.

      Интересно! Вы – СМИ или вы – распространитель фейков, – Гончарук журналистке пророссийской "Страны.ua"

      "Я – не ученый, никогда наукой профессионально не занимался. Я не думаю, что это достаточное основание, чтобы указывать это как официальный ступень в биографии", – подчеркнул он.

      Что известно об образовании Алексея Гончарука

      В официальной биографии Алексея Гончарука на сайте Кабмина говорится, что чиновник имеет три высших образования. В частности, закончил Межрегиональную Академию управления персоналом по специальности "Правоведение", Национальную академию государственного управления при Президенте Украины по специальности "Государственное управление" и Киево-Могилянскую бизнес-школу. Кроме того, Гончарук – выпускник "Аспен Института Киев".

      Перед назначением Гончарука на пост премьера журналисты "Украинской правды" выяснили, что он имеет еще научную степень доктора философии в отрасли права и является доцентом кафедры финансового и банковского права Института права имени Владимира Великого.

      Подробнее с биографией Алексея Гончарука Вы можете ознакомиться по этой ссылке. А что он запланировал сделать на посту премьера – здесь.

      Недавно Алексей Гончарук по случаю Дня знаний записал видеообращение к школьникам. В ролике он подчеркнул, что кто-то из нынешних школьников тоже когда-то станет премьером, но тогда "Украина уже будет сильным и продвинутым государством, с которым будут считаться в мире".

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Образование Учеба Кабинет Министров Украины Алексей Гончарук
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