Ви – ЗМІ чи поширювач фейків, – Гончарук журналістці проросійської "Страни.ua"

Український прем‘єр-міністр Олексій Гончарук висловив докори у бік журналістки проросійського видання "Страна.ua" Анастасії Товт. Зокрема, він натякнув, що цей ресурс поширює фейки.

Причиною інциденту стало питання представниці "Страни" щодо призначення Антона Геращенка заступником очільника МВС Арсена Авакова.

Детальніше! Шість заступників Авакова: хто усі ці люди і що вони робитимуть

Цього року взимку ви разом із Антоном Геращенком презентували спільний проект – рух "Люди важливі". Як говорять, саме Антон Геращенко його фінансував. Чи пов’язано із цим його призначення на посаду заступника міністра внутрішніх справ?

– запитала Товт Гончарука під час брифінгу останнього.

Відповідаючи на питання, очільник Кабміну поцікавився, навіщо журналістка поширює брехню. Також він наголосив, що з Геращенком жодних рухів не презентував.

"Дивіться, ви – ЗМІ чи ви – поширювач фейків? Маю просте прохання, якщо комусь хочеться зловити хайп, то це – точно не сюди. Отже, у МВС є міністр, у нього є кадрова політика, і я не втручаюся у кадрову політику міністра, якщо у мене немає для цього достатніх підстав", – наголосив прем’єр.

Він підтвердив, що Аваков справді запропонував на посади своїх заступників шість людей, і одним із них є Антон Геращенко.

"Якщо у когось є питання, інформація, що ця людина є злочинцем, наприклад, дайте знати", – підсумував Гончарук.

Що відомо про рух "Люди важливі" та який стосунок до нього має Гончарук

Це праволіберальний суспільно-політичний рух у формі громадської організації. Виник він у грудні 2018 року. За інформацією "Радіо Свобода", Олексій Гончарук був одним із співзасновників руху.

На першій зустрічі "Людей важливих", що відбулася в грудні 2018-го, був присутнім народний депутат VIII скликання та тодішній радник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Антон Геращенко. Крім того, одним із співзасновників організації "Люди важливі" був Віктор Андрусів, виконавчий директор "Українського інституту майбутнього". Засновником останнього є Геращенко.

У квітні 2019 року проект "Люди важливі" оголосив, що боротиметься за місця в парламенті, але не знайшов партнерів для участі у виборах. 5 червня організація заявила про припинення діяльності.

Ще один інцидент за участю журналіста вищезазначеного ресурсу! "Кілеру" Бабченка оголосили про підозру через конфлікт з журналістом видання "Страна"

Що відомо про видання "Страна.ua"? Його у 2016 році відкрив проросійський журналіст і медіаменеджер Ігор Гужва. Згідно з дослідженням Інституту масової інформації за лютий 2017 року, ресурс разом з газетою "Вести" (ще один продукт Гужви) показали найгірші результати за дотримання балансу думок і професійних журналістських стандартів у новинному форматі. Крім того, у дослідженні 2018 року від Texty.org.ua видання назвали одним із провідних проросійських видань в Україні.



Також "Страну.ua" звинувачували в участі у проросійській інформаційної компанії – у грудні 2016 року тут під виглядом реклами публікували недостовірну інформацію про вимогу низки підприємств відновити торгівлю з Росією. Згодом видання викрили у розміщенні джинсових матеріалів про діяльність кума Путіна Медведчука.