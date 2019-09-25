Авакову дали 6 заступників: список
Кабінет міністрів України на закритому засіданні затвердив 6 заступників для очільника МВС Арсена Авакова. Першим став Сергій Яровий.
Фото списку із іменами усіх заступників оприлюднив нардеп від фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко на своїй фейсбук-сторінці.
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Окрім Ярового, просто заступниками будуть Сергій Гончаров, Тетяна Ковальчук, Антон Геращенко, Катерина Павліченко та Олександра Гогілашвілі.
Шість заступників Авакова/ Фейсбук Олексія Гончаренка
Що відомо про першого заступника Авакова?
На цій посаді він не новий – був заступником Міністра внутрішніх справ України від 2014 року.
- Йому 61 рік. Закінчив Тбіліське вище артилерійське командне училище імені 26 бакинських комісарів, Військову академію імені Фрунзе та Одеський юридичний інститут Харківського національного університету внутрішніх справ.
- Служив у військах Радянської армії, потім був заступником командира по службі – начальником штабу 7 полку 3 дивізії Національної гвардії України. Згодом став командиром 9 окремого батальйону 3 дивізії Національної гвардії України.
- У 2004 році, після ще кількох етапів службового росту, Сергія Ярового призначили начальником управління Південного територіального командування внутрішніх військ МВС України. Цю посаду займав до 2010 року.
- З 2010 року Яровий став начальник Головного управління – командувачем внутрішніх військ МВС України. З посади його звільнили у 2012 році.
- Цього ж року Ярового призначили радником Міністра Служби Міністра МВС України. В 2012-2014 він був радником Міністра Департаменту забезпечення діяльності Міністра, стратегічного аналізу та прогнозування МВС України.
Сергій Гончаров також не новопризначений. Заступником міністра внутрішніх справ він став у липні 2018 року. Загалом у структурі відомства працював від 2015 року.
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