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      Авакову дали 6 заступників: список

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      Аваков отримав 6 нових заступників
      Аваков отримав 6 нових заступників / Getty Images

      Кабінет міністрів України на закритому засіданні затвердив 6 заступників для очільника МВС Арсена Авакова. Першим став Сергій Яровий.

      Фото списку із іменами усіх заступників оприлюднив нардеп від фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко на своїй фейсбук-сторінці.

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      Окрім Ярового, просто заступниками будуть Сергій Гончаров, Тетяна Ковальчук, Антон Геращенко, Катерина Павліченко та Олександра Гогілашвілі. 

      Заступники Авакова
      Шість заступників Авакова/ Фейсбук Олексія Гончаренка

      Що відомо про першого заступника Авакова? 

      На цій посаді він не новий – був заступником Міністра внутрішніх справ України від 2014 року. 

      • Йому 61 рік. Закінчив Тбіліське вище артилерійське командне училище імені 26 бакинських комісарів, Військову академію імені Фрунзе та Одеський юридичний інститут Харківського національного університету внутрішніх справ.
      • Служив у військах Радянської армії, потім був заступником командира по службі – начальником штабу 7 полку 3 дивізії Національної гвардії України. Згодом став командиром 9 окремого батальйону 3 дивізії Національної гвардії України.
      • У 2004 році, після ще кількох етапів службового росту, Сергія Ярового призначили начальником управління Південного територіального командування внутрішніх військ МВС України. Цю посаду займав до 2010 року.
      • З 2010 року Яровий став начальник Головного управління – командувачем внутрішніх військ МВС України. З посади його звільнили у 2012 році.
      • Цього ж року Ярового призначили радником Міністра Служби Міністра МВС України. В 2012-2014 він був радником Міністра Департаменту забезпечення діяльності Міністра, стратегічного аналізу та прогнозування МВС України.

      Сергій Гончаров також не новопризначений. Заступником міністра внутрішніх справ він став у липні 2018 року. Загалом у структурі відомства працював від 2015 року.

      Новина доповнюється... 

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      Теги: Новини України Новини політики
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