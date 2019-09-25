Авакову дали 6 заступників: список

Кабінет міністрів України на закритому засіданні затвердив 6 заступників для очільника МВС Арсена Авакова. Першим став Сергій Яровий.

Фото списку із іменами усіх заступників оприлюднив нардеп від фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко на своїй фейсбук-сторінці.

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Окрім Ярового, просто заступниками будуть Сергій Гончаров, Тетяна Ковальчук, Антон Геращенко, Катерина Павліченко та Олександра Гогілашвілі.



Шість заступників Авакова/ Фейсбук Олексія Гончаренка

Що відомо про першого заступника Авакова?

На цій посаді він не новий – був заступником Міністра внутрішніх справ України від 2014 року.

Йому 61 рік. Закінчив Тбіліське вище артилерійське командне училище імені 26 бакинських комісарів, Військову академію імені Фрунзе та Одеський юридичний інститут Харківського національного університету внутрішніх справ.

Служив у військах Радянської армії, потім був заступником командира по службі – начальником штабу 7 полку 3 дивізії Національної гвардії України. Згодом став командиром 9 окремого батальйону 3 дивізії Національної гвардії України.

У 2004 році, після ще кількох етапів службового росту, Сергія Ярового призначили начальником управління Південного територіального командування внутрішніх військ МВС України. Цю посаду займав до 2010 року.

З 2010 року Яровий став начальник Головного управління – командувачем внутрішніх військ МВС України. З посади його звільнили у 2012 році.

Цього ж року Ярового призначили радником Міністра Служби Міністра МВС України. В 2012-2014 він був радником Міністра Департаменту забезпечення діяльності Міністра, стратегічного аналізу та прогнозування МВС України.

Сергій Гончаров також не новопризначений. Заступником міністра внутрішніх справ він став у липні 2018 року. Загалом у структурі відомства працював від 2015 року.

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