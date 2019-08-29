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      Аваков залишається на посаді глави МВС

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      Арсен Аваков залишився на посаді глави МВС – Верховна Рада
      Арсен Аваков знову очолить МВС / Getty images

      Арсен Аваков таки залишиться очільником Міністерства внутрішніх справ у новому уряді. За новий склад Кабміну проголосував 281 депутат – таким чином нардепи підтримали і кандидатуру Авакова.

      Народні депутати підтримали кандидатури членів уряду, запропоновані новообраним прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком.

      Вам буде цікаво: Оголошено новий склад Кабінету Міністрів України

      Віце-прем’єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції став Дмитро Кулеба, а віце-прем’єр-міністром з питань цифрової трансформації – Михайло Федоров. 

      • Тимофій Милованов – міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства;
      • Оксана Маркарова – міністр фінансів України;
      • Олексій Оржель – міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України;
      • Владислав Криклій – міністр інфраструктури України;
      • Олена Бабак – міністр розвитку громад і територій України;
      • Анна Новосад – міністр освіти і науки України;
      • Зоряна Скалецька (Черненко) – міністр охорони здоров'я України;
      • Володимир Бородянський – міністр культури, молоді та спорту України;
      • Юлія Соколовська – міністр соціальної політики України;
      • Арсен Аваков – міністр внутрішніх справ України;
      • Оксана Коляда – міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України;
      • Дмитро Дубілет – міністр Кабінету Міністрів України;
      • Вадим Пристайко – міністр закордонних справ;
      • Андрій Загороднюк – міністр оборони;
      • Денис Малюська – міністр юстиції.

      Кабінет Міністрів склад уряд голосування парламент
      Результати голосування за новий склад уряду

      Президент України Володимир Зеленський заявляв, що альтернативи Авакову немає, тому він залишиться на своїй посаді. За інформацією ЗМІ, глава держави закликав нардепів "Слуги народу" підтримати його призначення на посаду очільника МВС.

      Увечері 28 серпня українці влаштували під Офісом Президента України протест проти міністра внутрішніх справ. Вони вимагали від Зеленського не призначати Авакова в новий уряд.

      Зазначимо, олігарх Ігор Коломойський та низка українських політиків висловлювали думку, що Аваков залишиться на посаді голови МВС. 

      Варто знати: Аваков залишається на посаді: що треба про це знати

      аваков мвс зеленський
      Провали Авакова на посади міністра внутрішніх справ / Інфографіка 24 каналу

      Кабінет міністрів України на чолі з прем'єром Володимиром Гройсманом, у якому Аваков також обіймав свою посаду, склав повноваження перед новообраною Верховною Радою ІХ скликання на першому засіданні 28 серпня.


      Як розмістять фракції у Верховній Раді / Інфографіка 24 канал

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      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Верховна Рада Арсен Аваков Законодавство Міністерство внутрішніх справ
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