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      Уряд Гройсмана склав свої повноваження

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      Кабінет міністрів на чолі з прем'єром Гройсманом склав повноваження
      Кабінет міністрів на чолі з прем'єром Гройсманом склав повноваження / Колаж 24 Каналу

      Кабінет міністрів України на чолі з прем'єром Володимиром Гройсманом склав повноваження перед новообраною Верховною Радою ІХ скликання на першому засіданні.

      Перед цим усі міністри уряду Гройсмана підготували для нових очільників міністерств інформацію про цілі, завдання та досягнення своїх міністерств.

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      Свої повноваження склали:

      • Прем'єр-міністр України – Володимир Гройсман;
      • Перший віце-прем'єр-міністр і міністр економічного розвитку і торгівлі України – Степан Кубів;
      • Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – Іванна Климпуш-Цинцадзе ;
      • Віце-прем'єр-міністр – Володимир Кістіон;
      • Віце-прем'єр-міністр – В'ячеслав Кириленко;
      • Віце-прем'єр-міністр – Павло Розенко;
      • Віце-прем'єр-міністр і міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України – Геннадій Зубко;
      • Міністр – Олександр Саєнко;
      • Міністр екології та природних ресурсів – Остап Семерак;
      • Міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб – Вадим Черниш;
      • Міністр внутрішніх справ – Арсен Аваков;
      • Міністр енергетики та вугільної промисловості – Ігор Насалик;
      • Міністр закордонних справ – Павло Клімкін;
      • Міністр інформаційної політики – Юрій Стець;
      • Міністр культури – Євген Нищук;
      • Міністр інфраструктури – Володимир Омелян;
      • Міністр молоді та спорту – Ігор Жданов;
      • Міністр оборони – Степан Полторак;
      • Міністр освіти і науки – Лілія Гриневич;
      • Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я – Уляна Супрун;
      • Міністр соціальної політики – Андрій Рева;
      • Міністр фінансів – Оксана Маркарова;
      • Міністр юстиції – Павло Петренко;
      • Міністр у справах ветеранів – Ірина Фріз;
      • Виконувач обов'язків міністра аграрної політики та продовольства – Ольга Трофімцева.

      Попри це, усі вищезгадані міністри продовжують виконути свої обов'язки до формування нового Кабінету міністрів.

      Гройсман оголосив про складання повноважень Кабінету міністрів: відео

       

      Володиимир Гройсман був призначений прем'єр-міністром України 14 квітня 2016 року. Тоді уряд був швидко сформований у рамках функціонування коаліційної угоди.

      Хто може очолити уряд?Найімовірнішим кандидатом на посаду прем'єр-міністра України є заступник голови Офісу Президента Олексій Гончарук. Сам президент Володимир Зеленський пояснив, що майбутній прем'єр-міністр України "має бути абсолютно професійним економістом" і не повинен мати жодного політичного минулого.

      Також серед ймовірних кандидатів: директор з розвитку бізнесу "Нафтогазу" Юрій Вітренко, голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, секретар РНБО Олександр Данилюк, колишній заступник глави Національного банку, представник України в Міжнародному валютному фонді Владислав Рашкован.

       

       

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      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Верховна Рада Ігор Жданов Оксана Маркарова Арсен Аваков Уляна Супрун Володимир Гройсман В'ячеслав Кириленко Павло Розенко Геннадій Зубко Ігор Насалик Павло Клімкін Юрій Стець Євген Нищук Володимир Омелян Степан Полторак Павло Петренко Ірина Фріз
      Джерело: 24 канал
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