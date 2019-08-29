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      Правительство Гройсмана сложило свои полномочия

      22 Читати новину українською
      Кабинет министров во главе с премьером Гройсманом сложил полномочия
      Кабинет министров во главе с премьером Гройсманом сложил полномочия / Коллаж 24 канала

      Кабинет министров Украины во главе с премьером Владимиром Гройсманом сложил полномочия перед новоизбранной Верховной Радой IX созыва на первом заседании.

      Перед этим все министры правительства Гройсмана подготовили для новых руководителей министерств информацию о целях, задачах и достижениях своих министерств.

      Читайте также: Алексей Гончарук – биография вероятного кандидата в премьер-министры Украины

      Свои полномочия сложили:

      • Премьер-министр Украины – Владимир Гройсман;
      • Первый вице-премьер-министр и министр экономического развития и торговли Украины – Степан Кубив;
      • Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе;
      • Вице-премьер-министр – Владимир Кистион;
      • Вице-премьер-министр – Вячеслав Кириленко;
      • Вице-премьер-министр – Павел Розенко;
      • Вице-премьер-министр и министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко;
      • Министр Кабинета министров – Александр Саенко;
      • Министр экологии и природных ресурсов – Остап Семерак;
      • Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц – Вадим Черныш;
      • Министр внутренних дел – Арсен Аваков;
      • Министр энергетики и угольной промышленности – Игорь Насалик;
      • Министр иностранных дел – Павел Климкин;
      • Министр информационной политики – Юрий Стець;
      • Министр культуры – Евгений Нищук;
      • Министр инфраструктуры – Владимир Омелян;
      • Министр молодежи и спорта – Игорь Жданов;
      • Министр обороны – Степан Полторак;
      • Министр образования и науки – Лилия Гриневич;
      • Исполняющая обязанности министра здравоохранения – Ульяна Супрун;
      • Министр социальной политики – Андрей Рева;
      • Министр финансов – Оксана Маркарова;
      • Министр юстиции – Павел Петренко;
      • Министр по делам ветеранов – Ирина Фриз;
      • Исполняющий обязанности министра аграрной политики и продовольствия – Ольга Трофимцева.

      Гройсман объявил о сложении полномочий Кабинета министров: видео

      Новость дополняется...

      Кто может возглавить правительство?Наиболее вероятным кандидатом на должность премьер-министра Украины является заместитель главы Офиса Президента Алексей Гончарук. Сам президент Владимир Зеленский объяснил, что будущий премьер-министр Украины "должен быть абсолютно профессиональным экономистом" и не должен иметь никакого политического прошлого.

      Также среди вероятных кандидатов: директор по развитию бизнеса "Нафтогаза" Юрий Витренко, председатель НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, секретарь СНБО Александр Данилюк, бывший заместитель главы Национального банка, представитель Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован.

       

       

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      Теги: Новости политики Новости Украины Кабинет Министров Украины Верховная Рада Оксана Маркарова Арсен Аваков Ульяна Супрун Владимир Гройсман Вячеслав Кириленко Павел Розенко Геннадий Зубко Игорь Насалик Павел Климкин Юрий Стэць Евгений Нищук Владимир Омелян Игорь Жданов Степан Полторак Павел Петренко Ирина Фриз
      Источник: 24 канал
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