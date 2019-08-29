Правительство Гройсмана сложило свои полномочия

Кабинет министров Украины во главе с премьером Владимиром Гройсманом сложил полномочия перед новоизбранной Верховной Радой IX созыва на первом заседании.

Перед этим все министры правительства Гройсмана подготовили для новых руководителей министерств информацию о целях, задачах и достижениях своих министерств.

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Свои полномочия сложили:

Премьер-министр Украины – Владимир Гройсман ;

; Первый вице-премьер-министр и министр экономического развития и торговли Украины – Степан Кубив ;

; Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе ;

; Вице-премьер-министр – Владимир Кистион ;

; Вице-премьер-министр – Вячеслав Кириленко ;

; Вице-премьер-министр – Павел Розенко ;

; Вице-премьер-министр и министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко ;

; Министр Кабинета министров – Александр Саенко ;

; Министр экологии и природных ресурсов – Остап Семерак ;

; Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц – Вадим Черныш ;

; Министр внутренних дел – Арсен Аваков ;

; Министр энергетики и угольной промышленности – Игорь Насалик ;

; Министр иностранных дел – Павел Климкин ;

; Министр информационной политики – Юрий Стець ;

; Министр культуры – Евгений Нищук ;

; Министр инфраструктуры – Владимир Омелян ;

; Министр молодежи и спорта – Игорь Жданов ;

; Министр обороны – Степан Полторак ;

; Министр образования и науки – Лилия Гриневич ;

; Исполняющая обязанности министра здравоохранения – Ульяна Супрун ;

; Министр социальной политики – Андрей Рева ;

; Министр финансов – Оксана Маркарова ;

; Министр юстиции – Павел Петренко ;

; Министр по делам ветеранов – Ирина Фриз ;

; Исполняющий обязанности министра аграрной политики и продовольствия – Ольга Трофимцева.

Гройсман объявил о сложении полномочий Кабинета министров: видео

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Кто может возглавить правительство?Наиболее вероятным кандидатом на должность премьер-министра Украины является заместитель главы Офиса Президента Алексей Гончарук. Сам президент Владимир Зеленский объяснил, что будущий премьер-министр Украины "должен быть абсолютно профессиональным экономистом" и не должен иметь никакого политического прошлого.



Также среди вероятных кандидатов: директор по развитию бизнеса "Нафтогаза" Юрий Витренко, председатель НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, секретарь СНБО Александр Данилюк, бывший заместитель главы Национального банка, представитель Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован.