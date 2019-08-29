Правительство Гройсмана сложило свои полномочия
Кабинет министров Украины во главе с премьером Владимиром Гройсманом сложил полномочия перед новоизбранной Верховной Радой IX созыва на первом заседании.
Перед этим все министры правительства Гройсмана подготовили для новых руководителей министерств информацию о целях, задачах и достижениях своих министерств.
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Свои полномочия сложили:
- Премьер-министр Украины – Владимир Гройсман;
- Первый вице-премьер-министр и министр экономического развития и торговли Украины – Степан Кубив;
- Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе;
- Вице-премьер-министр – Владимир Кистион;
- Вице-премьер-министр – Вячеслав Кириленко;
- Вице-премьер-министр – Павел Розенко;
- Вице-премьер-министр и министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко;
- Министр Кабинета министров – Александр Саенко;
- Министр экологии и природных ресурсов – Остап Семерак;
- Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц – Вадим Черныш;
- Министр внутренних дел – Арсен Аваков;
- Министр энергетики и угольной промышленности – Игорь Насалик;
- Министр иностранных дел – Павел Климкин;
- Министр информационной политики – Юрий Стець;
- Министр культуры – Евгений Нищук;
- Министр инфраструктуры – Владимир Омелян;
- Министр молодежи и спорта – Игорь Жданов;
- Министр обороны – Степан Полторак;
- Министр образования и науки – Лилия Гриневич;
- Исполняющая обязанности министра здравоохранения – Ульяна Супрун;
- Министр социальной политики – Андрей Рева;
- Министр финансов – Оксана Маркарова;
- Министр юстиции – Павел Петренко;
- Министр по делам ветеранов – Ирина Фриз;
- Исполняющий обязанности министра аграрной политики и продовольствия – Ольга Трофимцева.
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Кто может возглавить правительство?Наиболее вероятным кандидатом на должность премьер-министра Украины является заместитель главы Офиса Президента Алексей Гончарук. Сам президент Владимир Зеленский объяснил, что будущий премьер-министр Украины "должен быть абсолютно профессиональным экономистом" и не должен иметь никакого политического прошлого.
Также среди вероятных кандидатов: директор по развитию бизнеса "Нафтогаза" Юрий Витренко, председатель НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, секретарь СНБО Александр Данилюк, бывший заместитель главы Национального банка, представитель Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован.