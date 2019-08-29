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      Члены нового Кабинета Министров приняли присягу

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      Гончарук от имени Кабмина зачитал присягу
      Гончарук от имени Кабмина зачитал присягу / censor.net.ua

      От имени Кабинета Министров Украины, состав которого сегодня был принят Верховной Радой Украины, Премьер-министр Алексей Гончарук принял присягу. Под текстом присяги подписались каждый из членов будущего правительства.

      Во время принятия присяги Алексей Гончарук сказал, что осознавая высокую ответственность члена Кабинета Министров Украины, он торжественно присягает на верность украинскому народу.

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      Теги: Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 канал
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