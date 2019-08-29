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      Члени нового Кабінету Міністрів України склали присягу

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      Гончарук від імені Кабміну зачитав присягу
      Гончарук від імені Кабміну зачитав присягу / censor.net.ua

      Від імені Кабінету Міністрів України, склад якого сьогодні був ухвалений Верховною Радою України, Прем'єр-міністр Олексій Гончарук склав присягу. Під текстом присяги підписалися кожен з членів майбутнього уряду.

      Під час складання присяги Олексій Гончарук сказав, що усвідомлюючи високу відповідальність члена Кабінету Міністрів України, він урочисто присягає на вірність українському народу.

      "Зобов'язуюся дотримуватися Конституції України та її законів, зміцнювати суверенітет і незалежність держави, відстоювати права і свободи людини та громадянина, дбати про добробут українського народу, сталий і демократичний розвиток суспільства. Підпис і сьогоднішня дата", – сказав прем'єр. 

      Після цього він підписав текст присяги та продемонустрував його сесійній залі українського парламенту.

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      Теги: Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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