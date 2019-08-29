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      Каким будет состав нового Кабинета Министров: предварительный список имен

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      Кто войдет в новый состав правительства
      Кто войдет в новый состав правительства / stopcor.org

      Новым премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук, а в его правительство войдет ряд новых людей. На своих должностях останутся только министр финансов Оксана Маркарова и глава МВД Арсен Аваков.

      Кто может войти в новый Кабинет Министров?

      Читайте также: Новым премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук

       

      • Дмитрий Кулеба – вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;
      • Михаил Федоров – вице-премьер-министр Украины – министр цифровой трансформации;
      • Тимофей Милованов – министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства;
      • Оксана Маркарова – министр финансов Украины;
      • Алексей Оржель – министр энергетики и защиты окружающей среды Украины;
      • Владислав Криклий – министр инфраструктуры Украины;
      • Елена Бабак – министр развития общин и территорий Украины;
      • Анна Новосад – министр образования и науки Украины;
      • Зоряна Скалецкая (Черненко) – министр здравоохранения Украины;
      • Владимир Бородянский – министр культуры, молодежи и спорта Украины;
      • Юлия Соколовская – министр социальной политики Украины;
      • Арсен Аваков – министр внутренних дел Украины;
      • Оксана Коляда – министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;
      • Дмитрий Дубилет – министр Кабинета Министров Украины;
      • Вадим Пристайко – министр иностранных дел;
      • Андрей Загороднюк – министр обороны.

      Смотрите также: Первое заседание Верховной Рады IX созыва: онлайн-трансляция

      Кабінет Міністрів

      Кабінет Міністрів уряд повноваження завдання робота функції інфографіка

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      Алексей Гончарук – что нужно знать о премьер-министре Украины
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      Теги: Верховная Рада Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины
      Источник: 24 канал
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