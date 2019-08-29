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      Під Радою триває протест проти Авакова: фото

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      Протест проти Авакова
      Протест проти Авакова / www.chesno.org

      Поки новообрані народні депутати проводять перше засідання і голосують за призначення, під будівлею Верховної Ради триває протест проти міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

      Активісти розгорнули банер з надписом "Лишаємо мусорів" та запалили фаєри. Фото у Facebook опублікувала депутатка від партії "Голос" Олександра Устінова.

      Читайте також: Аваков на посаді міністра МВС: чому він залишиться за нової влади та що йому завадить це зробити

      Загалом, протестують проти того, щоб Арсен Аваков залишився на посаді міністра.

      Вчора, 28 вересня, такі ж протести пройшли в містах України. В акціях не брали участь українські політики, а були лише громадські організації та рухи, правозахисники, захисники активістів, ветерани, потерпілі від дій правоохоронців, родичі загиблих та екс-поліцейські.

      аваков мвс

      Акція протесту проти Авакова в новому уряді / Фото Анни Калюжної (24 канал)

      Проте Володимир Зеленський закликав свою партію "Слуга народу" підтримати це призначення. Глава держави відзначив, що підтримує появу нових облич в Кабінеті міністрів, але наразі немає людини, яка може займатися питаннями безпеки, і яка була би не з нинішньої правоохоронної системи. 

      аваков мвс зеленський
      Провали Авакова на посади міністра внутрішніх справ / Інфографіка 24 каналу

      Водночас, видання LB.ua пише, що Аваков може залишитися в новому Кабінеті міністрів як "тимчасовий міністр". Зокрема, він матиме заступників, з яких через кілька місяців оберуть нового главу МВС.

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      Теги: Новини України Верховна Рада Володимир Зеленський Арсен Аваков Слуга народу Міністерство внутрішніх справ Протести
      Джерело: 24 канал
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