Под Радой продолжается протест против Авакова: фото

Пока новоизбранные народные депутаты проводят первое заседание и голосуют за назначения, под зданием Верховной Рады проходит протест против министра внутренних дел Арсена Авакова.

Активисты развернули баннер с надписью "Оставляем мусоров" и зажгли файеры. Фото в Facebook опубликовала депутат от партии "Голос" Александра Устинова.

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В общем, протестуют против того, чтобы Арсен Аваков остался на посту министра.

Вчера, 28 сентября, такие же протесты прошли в городах Украины. В акциях не участвовали украинские политики, а были только общественные организации и движения, правозащитники, защитники активистов, ветераны, пострадавшие от действий правоохранителей, родственники погибших и экс-полицейские.

Акция протеста против Авакова в новом правительстве / Фото Анны Калюжной (24 канал)

Однако Владимир Зеленский призвал свою партию "Слуга народа" поддержать это назначение. Глава государства отметил, что поддерживает появление новых лиц в Кабинете министров, но пока нет человека, который может заниматься вопросами безопасности, и который был бы не из нынешней правоохранительной системы.



Провалы Авакова на должности министра внутренних дел / Инфографика 24 канала

В то же время, издание LB.ua пишет, что Аваков может остаться в новом Кабинете министров как "временный министр". В частности, он будет иметь заместителей, из которых через несколько месяцев изберут нового главу МВД.