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      Под Радой продолжается протест против Авакова: фото

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      Протест против Авакова
      Протест против Авакова / www.chesno.org

      Пока новоизбранные народные депутаты проводят первое заседание и голосуют за назначения, под зданием Верховной Рады проходит протест против министра внутренних дел Арсена Авакова.

      Активисты развернули баннер с надписью "Оставляем мусоров" и зажгли файеры. Фото в Facebook опубликовала депутат от партии "Голос" Александра Устинова.

      Читайте также: Аваков на посту министра МВД: почему он останется при новой власти и что ему помешает это сделать

      В общем, протестуют против того, чтобы Арсен Аваков остался на посту министра.

      Вчера, 28 сентября, такие же протесты прошли в городах Украины. В акциях не участвовали украинские политики, а были только общественные организации и движения, правозащитники, защитники активистов, ветераны, пострадавшие от действий правоохранителей, родственники погибших и экс-полицейские.

      аваков мвс

      Акция протеста против Авакова в новом правительстве / Фото Анны Калюжной (24 канал)

      Однако Владимир Зеленский призвал свою партию "Слуга народа" поддержать это назначение. Глава государства отметил, что поддерживает появление новых лиц в Кабинете министров, но пока нет человека, который может заниматься вопросами безопасности, и который был бы не из нынешней правоохранительной системы.

      аваков мвс зеленський
      Провалы Авакова на должности министра внутренних дел / Инфографика 24 канала

      В то же время, издание LB.ua пишет, что Аваков может остаться в новом Кабинете министров как "временный министр". В частности, он будет иметь заместителей, из которых через несколько месяцев изберут нового главу МВД.

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      Теги: Новости Украины Верховная Рада Министерство внутренних дел Слуга народа Арсен Аваков Протесты Владимир Зеленский
      Источник: 24 канал
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