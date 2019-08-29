Зеленский призвал "Слугу народа" поддержать Авакова на пост главы МВД

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Арсен Аваков должен остаться министром внутренних дел в новом правительстве. Поэтому он призвал нардепов "Слуги народа" поддержать его назначение на пост главы МВД.

Об этом Зеленский сказал во время встречи с нардепами "Слуги народа" 28 августа, сообщают источники "Нового Времени".

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Глава государства отметил, что поддерживает появление новых лиц в Кабинете министров, но пока нет человека, который может заниматься вопросами безопасности, и который был бы не из нынешней правоохранительной системы.

Поэтому, по словам Зеленского, альтернативы Авакову нет.

В то же время, издание LB.ua пишет, что Аваков может остаться в новом Кабинете министров как "временный министр". В частности, он будет иметь заместителей, из которых через несколько месяцев изберут нового главу МВД.

Вероятное назначение Авакова в новом правительстве вызвало большой резонанс. Вечером 28 августа украинцы устроили под Офисом Президента Украины протест против министра внутренних дел. Они требуют от Зеленского не назначать Авакова в новое правительство.



Провалы Авакова на должности министра внутренних дел / Инфографика 24 канала

Ранее олигарх Игорь Коломойский и ряд украинских политиков высказывали мнение, что Аваков останется на посту главы МВД. 28 августа журналистка Соня Кошкина заявила, что по ее данным, Аваков точно останется в новом правительстве, однако неизвестно, на какой именно должности. Источники Telegram-канала "УП. Off the record" сообщали, что он может стать вице-премьером по силовым вопросам.

Кроме того, Зеленский на встрече со "слугами народа" отметил, что на должности в новом Кабмине должна остаться и министр финансов Оксана Маркарова.

Депутат от "Слуги народа" Давид Арахамия отметил, что кандидатуры новых министров окончательно согласуют на заседании фракции "Слуга народа".

"Я только могу говорить о Маркаровой. Еще может кто-то остаться, но Маркарова, я думаю, что точно будет, потому что у нас – бюджет, а она профессиональный человек и нет вопросов в отношении нее", – подчеркнул Арахамия.