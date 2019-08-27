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      Аваков остается в правительстве, – Кошкина

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      Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков остается в новом правительстве. Однако, какую должность он займет, пока неизвестно.

      Такое заявление сделала главный редактор издания LB.ua Соня Кошкина в эфире 24 канала.

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      По ее словам, информация актуальна по состоянию на сейчас. Однако никто не отрицает, что в последний момент может что-то измениться.

      "Прежде всего это переговорный процесс, то есть в последний момент может что-то сорваться и измениться. Я не могу говорить, что это может быть", – сказала главный редактор издания LB.ua.

      Но насколько мне известно, завтра на улице Банковой анонсированы протестные акции. Не знаю, повлияют они или нет, но планируется, что они должны быть. Я думаю, что в таком серьезном вопросе будут иметь значение и другие факторы. Возможно, они станут решающими,
      – рассказала журналистка.

      Она добавила, что переговоры сейчас продолжаются не только по Авакову, но и по другим кандидатурам в Раде.

      "Я абсолютно серьезно подчеркнула в своей заметке, что это по состоянию на сейчас. У нас есть традиция, что в последний момент все меняется. Я не говорю, что изменится что-то по Авакову, Гончаруку или других. Но такая вероятность существует, мы обсуждаем то, что мы знаем сегодня", – отметила Кошкина.

      К слову, по информации собственных источников 24 канала, Владимир Зеленский предложит новой Верховной Раде назначить на пост премьер-министра Алексея Гончарука.

       

       

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      Теги: Верховная Рада Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Министерство внутренних дел Соня Кошкина Арсен Аваков
      Источник: 24 канал
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