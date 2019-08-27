Аваков остается в правительстве, – Кошкина

Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков остается в новом правительстве. Однако, какую должность он займет, пока неизвестно.

Такое заявление сделала главный редактор издания LB.ua Соня Кошкина в эфире 24 канала.

Обратите внимание! "Старые" лица в новом правительстве – почему их оставит Зеленский

По ее словам, информация актуальна по состоянию на сейчас. Однако никто не отрицает, что в последний момент может что-то измениться.

"Прежде всего это переговорный процесс, то есть в последний момент может что-то сорваться и измениться. Я не могу говорить, что это может быть", – сказала главный редактор издания LB.ua.

Но насколько мне известно, завтра на улице Банковой анонсированы протестные акции. Не знаю, повлияют они или нет, но планируется, что они должны быть. Я думаю, что в таком серьезном вопросе будут иметь значение и другие факторы. Возможно, они станут решающими,

– рассказала журналистка.

Она добавила, что переговоры сейчас продолжаются не только по Авакову, но и по другим кандидатурам в Раде.

"Я абсолютно серьезно подчеркнула в своей заметке, что это по состоянию на сейчас. У нас есть традиция, что в последний момент все меняется. Я не говорю, что изменится что-то по Авакову, Гончаруку или других. Но такая вероятность существует, мы обсуждаем то, что мы знаем сегодня", – отметила Кошкина.

К слову, по информации собственных источников 24 канала, Владимир Зеленский предложит новой Верховной Раде назначить на пост премьер-министра Алексея Гончарука.