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      Аваков залишається в уряді, – Кошкіна

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      Голова Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков залишається в новому уряді. Однак, яку посаду він обійматиме, наразі невідомо.

      Таку заяву зробила головна редакторка видання LB.ua Соня Кошкіна в ефірі 24 каналу. 

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      За її словами, інформація актуальна станом на зараз. Однак, ніхто не заперечує, що в останній момент може щось змінитись.

      "Насамперед це переговорний процес, тобто в останній момент може щось зірватися і змінитися. Я не можу говорити, що це може бути", – сказала головна редакторка видання LB.ua.

      Але наскільки мені відомо завтра на вулиці Банковій анонсовані протестні акції. Не знаю, вплинуть вони чи ні, але планується, що вони мають бути. Я думаю, що в такому серйозному питанні матимуть значення й інші фактори. Можливо, вони стануть вирішальними,
      – розповіла журналістка.

      Вона додала, що перемовини наразі тривають не лише по Авакову, але й щодо інших кандидатур у Раді. 

      "Я абсолютно серйозно підкреслила в своєму дописі, що це станом на зараз. В нас є традиція, що в останній момент все змінюється. Я не кажу, що зміниться щось по Авакову, Гончаруку чи інших. Але така вірогідність існує, ми обговорюємо те, що ми знаємо сьогодні", – наголосила Кошкіна. 

      До слова, за інформацією власних джерел 24 каналу, Володимир Зеленський запропонує новій Верховній Раді призначити на пост прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

       

       

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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Арсен Аваков Соня Кошкіна Міністерство внутрішніх справ Володимир Зеленський
      Джерело: 24 канал
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