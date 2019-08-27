Аваков залишається в уряді, – Кошкіна

Голова Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков залишається в новому уряді. Однак, яку посаду він обійматиме, наразі невідомо.

Таку заяву зробила головна редакторка видання LB.ua Соня Кошкіна в ефірі 24 каналу.

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За її словами, інформація актуальна станом на зараз. Однак, ніхто не заперечує, що в останній момент може щось змінитись.

"Насамперед це переговорний процес, тобто в останній момент може щось зірватися і змінитися. Я не можу говорити, що це може бути", – сказала головна редакторка видання LB.ua.

Але наскільки мені відомо завтра на вулиці Банковій анонсовані протестні акції. Не знаю, вплинуть вони чи ні, але планується, що вони мають бути. Я думаю, що в такому серйозному питанні матимуть значення й інші фактори. Можливо, вони стануть вирішальними,

– розповіла журналістка.

Вона додала, що перемовини наразі тривають не лише по Авакову, але й щодо інших кандидатур у Раді.

"Я абсолютно серйозно підкреслила в своєму дописі, що це станом на зараз. В нас є традиція, що в останній момент все змінюється. Я не кажу, що зміниться щось по Авакову, Гончаруку чи інших. Але така вірогідність існує, ми обговорюємо те, що ми знаємо сьогодні", – наголосила Кошкіна.

До слова, за інформацією власних джерел 24 каналу, Володимир Зеленський запропонує новій Верховній Раді призначити на пост прем'єр-міністра Олексія Гончарука.