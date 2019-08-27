Зеленський запропонує на роль прем'єра Гончарука

Президент Володимир Зеленський пропонуватиме новообраній Верховній Раді призначити на пост прем‘єр-міністра Олексія Гончарука.

Про це 24 каналу повідомили власні джерела.

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Зараз Гончарук обіймає посаду заступника глави Офісу Президента з питань економічного розвитку та продовження реформ.

Планується, що новий склад Кабінету Міністрів найімовірніше буде сформований вже у перші дні роботи Верховної Ради ІХ скликання. Ім'я нового прем'єр-міністра України обіцяють оголосити на першому засіданні нового парламенту 29 серпня.

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Хто такий Олексій Гончарук?

Український юрист, адвокат. З 2001 по 2006 рік навчався в Інституті права ім. Володимира Великого Міжрегіональної академії управління персоналом. Має кваліфікацію магістра права. Закінчив Академію державного управління при Президентові України. Має науковий ступінь доктора філософії у галузі права. Доцент кафедри фінансового та банківського права Інституту права ім. Володимира Великого.

Політичну кар’єру почав у 2014 році, коли вперше намагався потрапити у парламент за списками партії "Сила людей".

Гончарук працював позаштатним радником колишнього Міністра екології та природних ресурсів, а згодом – радником Міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва.

З 2015 по 2019 рік був призначений на посаду голови незалежного експертно-аналітичного центру Офіс ефективного регулювання. Це незалежна структура, яка має фінансування Європейського Союзу. Діяльність центру спрямована на покращення умов ведення бізнесу та інвестиційної привабливості України.

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Після виборів Президента України, 28 травня став частиною команди Зеленського. З 21 червня його призначили членом Національної інвестиційної ради України та Національної ради з питань антикорупційної політики. Це дорадчі органи при Президентові України, що займаються профільними питаннями.