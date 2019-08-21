Арахамія: Нового прем'єр-міністра оголосять 29 серпня, цього дня країна дізнається дуже багато

Давид Арахамія, народний депутат від "Слуги народу" у Верховній Раді IX скликання, зізнався, що ім'я нового прем'єр-міністра України оголосять на першому засіданні нового парламенту 29 серпня.

Про це Арахамія, найімовірніший керівник фракції "Слуги народу" в Раді, заявив у ефірі телеканалу "112 Україна".

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"29-го числа країна чекає змін. 29-го. Я думаю, що 29-го всі дізнаються дуже багато", – наголосив Арахамія у відповідь на запитання, коли оголосять ім'я нового прем'єр-міністра.

За словами Арахамії, в новому уряді не буде квот. Не важливо, представником якої партії буде міністр, головне – щоб професіонал. Уряд не буде політичним, натомість буде технократичним. Депутат порадив також забувати про політичні інтриги.

У новому складі уряду "хтось залишиться" із попередніх міністрів, зазначив Арахамія. Але хто саме – сказати відмовився.



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До слова, політолог Олег Постернак розповів 24 каналу, що жоден із п'яти кандидатів, яких називали Давид Арахамія й інші депутати та експерти, не стане прем'єром.