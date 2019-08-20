Жоден названих кандидатів не стане прем'єром, – експерт

Жоден із п'яти кандидатів, яких називали Давид Арахамія й інші депутати та експерти, не стане прем'єром. Таку думку журналісту 24 каналу висловив політолог Олег Постернак.

За інформацією політолога, новим очільником уряду стане сильний технократ з економічною освітою, який абсолютно не інтегрований в "розклади" промислово-фінансових груп. Це буде відданий особисто Зеленському кандидат без політичних амбіцій – своєрідний Єхануров за часів Ющенка у 2005 році.

Водночас, як переконує експерт, це не буде людина Коломойського, хоч він й дуже хоче цього. Наразі це і є головна битва між промислово-фінансовими групами, тобто між Пінчуком і Коломойським, за фігуру майбутнього очільника уряду.

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Це буде людина, яка мінімально пов'язана і рівновіддалена як від групи Пінчука, так і від Коломойського. Є один фактор, який дозволяє Зеленському грати свою гру – більшість депутатів від "Слуги народу" в принципі орієнтовані персонально на нього,

– зазначає Олег Постернак.

У фракції "Слуга народу" приблизно 30 депутатів входить в неформальну групу Коломойського. Може 10-15 людей – це група Пінчука. Така кількість депутатів могла б бути критичною для ухвалення рішень, але треба враховувати, що "Слуга народу" добере голоси за рахунок позафракційних 46 депутатів, які прийшли як самовисуванці в одномандатних округах.

"Така кількість депутатів, орієнтованих на Зеленського, однозначно дозолить нівелювати вплив промислово-фінансових груп на депутатів і на рішення щодо майбутнього складу уряду", – вважає Постернак.

Коментар експерта: Кого з претендентів на посаду прем'єра виділяє Зеленський

Не секрет, що та ж "Батьківщина" та "Голос" теоретично можуть підтримати склад нового уряду. Тож, голоси на призначення нового прем'єра у Володимира Зеленського будуть.

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