Ни один из названных кандидатов не станет премьером, – эксперт

Ни один из пяти кандидатов, которых называли Давид Арахамия и другие депутаты и эксперты, не станет премьером. Такое мнение журналисту 24 канала высказал политолог Олег Постернак.

По информации политолога, новым главой правительства станет сильный технократ с экономическим образованием, который абсолютно не интегрирован в "раскладах" промышленно-финансовых групп. Это будет преданный лично Зеленскому кандидат без политических амбиций – своеобразный Ехануров при Ющенко в 2005 году.

В то же время, как убеждает эксперт, это не будет человек Коломойского, хоть он и очень хочет этого. Сейчас это и есть главная битва между промышленно-финансовыми группами, то есть между Пинчуком и Коломойским, за фигуру будущего главы правительства.

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Это будет человек, который минимально связан и равноудален как от группы Пинчука, так и от Коломойского. Есть один фактор, который позволяет Зеленскому играть свою игру – большинство депутатов от "Слуги народа" в принципе ориентированы персонально на него,

– отмечает Олег Постернак.

Во фракции "Слуга народа" примерно 30 депутатов входит в неформальную группу Коломойского. Может 10-15 человек – это группа Пинчука. Такое количество депутатов могло бы быть критичным для принятия решений, но надо учитывать, что "Слуга народа" доберет голоса за счет внефракционных 46 депутатов, которые пришли как самовыдвиженцы в одномандатных округах.

"Такое количество депутатов, ориентированных на Зеленского, однозначно позволит нивелировать влияние промышленно-финансовых групп на депутатов и на решение относительно будущего состава правительства", – считает Постернак.

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Не секрет, что та же "Батькивщина" и "Голос" теоретически могут поддержать состав нового правительства. Поэтому, голоса на назначение нового премьера Владимира Зеленского будут.

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