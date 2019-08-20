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      Ни один из названных кандидатов не станет премьером, – эксперт

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      Кто сядет в кресло главы правительства
      Кто сядет в кресло главы правительства / Коллаж 24 канала

      Ни один из пяти кандидатов, которых называли Давид Арахамия и другие депутаты и эксперты, не станет премьером. Такое мнение журналисту 24 канала высказал политолог Олег Постернак.

      По информации политолога, новым главой правительства станет сильный технократ с экономическим образованием, который абсолютно не интегрирован в "раскладах" промышленно-финансовых групп. Это будет преданный лично Зеленскому кандидат без политических амбиций – своеобразный Ехануров при Ющенко в 2005 году.

      В то же время, как убеждает эксперт, это не будет человек Коломойского, хоть он и очень хочет этого. Сейчас это и есть главная битва между промышленно-финансовыми группами, то есть между Пинчуком и Коломойским, за фигуру будущего главы правительства.

      Кто претендует на топ-должности в Украине, смотрите здесь:

      Это будет человек, который минимально связан и равноудален как от группы Пинчука, так и от Коломойского. Есть один фактор, который позволяет Зеленскому играть свою игру – большинство депутатов от "Слуги народа" в принципе ориентированы персонально на него,
      – отмечает Олег Постернак.

      Во фракции "Слуга народа" примерно 30 депутатов входит в неформальную группу Коломойского. Может 10-15 человек – это группа Пинчука. Такое количество депутатов могло бы быть критичным для принятия решений, но надо учитывать, что "Слуга народа" доберет голоса за счет внефракционных 46 депутатов, которые пришли как самовыдвиженцы в одномандатных округах.

      "Такое количество депутатов, ориентированных на Зеленского, однозначно позволит нивелировать влияние промышленно-финансовых групп на депутатов и на решение относительно будущего состава правительства", – считает Постернак.

       Комментарий эксперта: Кого из претендентов на пост премьера выделяет Зеленский

      Не секрет, что та же "Батькивщина" и "Голос" теоретически могут поддержать состав нового правительства. Поэтому, голоса на назначение нового премьера Владимира Зеленского будут.

      діяльність уряду, КМУ, новий глава уряду

      Ключевы полномочия Кабмина

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      Автор: Ирина Полищук
      Теги: Новости Украины Слуга народа Новости политики Статьи Новое Правительство Кабинет Министров Украины
      Источник: 24 канал
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