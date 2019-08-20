"Слуга народу" розподілила місця у комітетах нової Ради: хто і скільки отримає

У новообраній Верховній Раді ІХ скликання буде 23 комітети. Партія "Слуга народу" вже розподілила місця у комітетах між іншими політсилами та позапартійними нардепами, що пройшли в парламент.

Віце-прем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції, майбутня нардепка від партії Порошенка "Європейська Солідарність" Іванна Климпуш-Цинцадзе написала у Facebook, що "Слуги народу" зробили розподіл на свій розсуд.

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Раніше новообрані нардепи домовились, що у кожному комітеті може бути від 7 до 31 народного депутата.

Відтак, у "Слузі народу" мають намір зберегти більшість у всіх без винятку комітетах. Представникам "ОПЗЖ" дістанеться від 1 до 3 місць у кожному комітеті, а "Батьківщині" та "Європейській Солідарності" – по 1-2 місцях. Партія Вакарчука "Голос" також матиме по 1-2 місцях, але не матиме представників у 6 комітетах.

Окрім того, в комітетах працюватимуть від 1 до 5 позафракційних нардепів. Їх представників не буде лише у комітетах з питань євроінтеграції та свободи слова. Саме у цих комітетах Ради буде найменше нардепів – лише по 7.

Скільки нардепів працюватимуть у комітетах Верховної Ради?

аграрної політики та земельних відносин – 31 нардеп;

антикорупційної політики – 14 депутатів;

бюджету – 31 нардеп;

гуманітарної та інформаційної політики – 17 депутатів;

екологічної політики та природокористування – 19 депутатів;

економічного розвитку – 17 депутатів;

енергетики та житлово-комунальних послуг – 20 депутатів;

здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування – 15 депутатів;

зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва – 10 депутатів;

інтеграції України з Європейським Союзом – 7 депутатів;

молоді та спорту – 10 депутатів;

національної безпеки, оборони та розвідки – 17 депутатів;

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування – 31 нардеп;

освіти, науки та інновацій – 14 депутатів;

прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, національних меншин і міжнаціональних відносин – 13 депутатів;

правової політики – 25 депутатів;

правоохоронної діяльності – 27 депутатів;

регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України – 10 депутатів;

свободи слова – 7 депутатів;

соціальної політики та захисту прав ветеранів – 10 депутатів;

транспорту та інфраструктури – 25 депутатів;

фінансів, податкової та митної політики – 31 нардеп;

цифрової трансформації – 20 депутатів.



Розподіл місць у комітетах новообраної Ради / фото з Facebook Климпуш-Цинцадзе

Що відомо про роботу комітетів Верховної Ради?Комітет Верховної Ради України – парламентський орган, який утворюється з числа народних депутатів України. Комітети здійснюють законопроектну роботу, підготовку і попередній розгляд питань, що належать до повноважень Верховної Ради України, виконують контрольні функції.



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