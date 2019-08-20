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      "Слуга народу" розподілила місця у комітетах нової Ради: хто і скільки отримає

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      "Слуга народу" розподілила місця у комітетах нової Верховної Ради
      "Слуга народу" розподілила місця у комітетах нової Верховної Ради / president.gov.ua

      У новообраній Верховній Раді ІХ скликання буде 23 комітети. Партія "Слуга народу" вже розподілила місця у комітетах між іншими політсилами та позапартійними нардепами, що пройшли в парламент.

      Віце-прем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції, майбутня нардепка від партії Порошенка "Європейська Солідарність" Іванна Климпуш-Цинцадзе написала у Facebook, що "Слуги народу" зробили розподіл на свій розсуд.

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      Раніше новообрані нардепи домовились, що у кожному комітеті може бути від 7 до 31 народного депутата

      Відтак, у "Слузі народу" мають намір зберегти більшість у всіх без винятку комітетах. Представникам "ОПЗЖ" дістанеться від 1 до 3 місць у кожному комітеті, а "Батьківщині" та "Європейській Солідарності" – по 1-2 місцях. Партія Вакарчука "Голос" також матиме по 1-2 місцях, але не матиме представників у 6 комітетах.

      Окрім того, в комітетах працюватимуть від 1 до 5 позафракційних нардепів. Їх представників не буде лише у комітетах з питань євроінтеграції та свободи слова. Саме у цих комітетах Ради буде найменше нардепів – лише по 7.

      Скільки нардепів працюватимуть у комітетах Верховної Ради?

      • аграрної політики та земельних відносин – 31 нардеп;
      • антикорупційної політики – 14 депутатів;
      • бюджету – 31 нардеп;
      • гуманітарної та інформаційної політики – 17 депутатів;
      • екологічної політики та природокористування – 19 депутатів;
      • економічного розвитку – 17 депутатів;
      • енергетики та житлово-комунальних послуг – 20 депутатів;
      • здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування – 15 депутатів;
      • зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва – 10 депутатів;
      • інтеграції України з Європейським Союзом – 7 депутатів;
      • молоді та спорту – 10 депутатів;
      • національної безпеки, оборони та розвідки – 17 депутатів;
      • організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування – 31 нардеп;
      • освіти, науки та інновацій – 14 депутатів;
      • прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, національних меншин і міжнаціональних відносин – 13 депутатів;
      • правової політики – 25 депутатів;
      • правоохоронної діяльності – 27 депутатів;
      • регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України – 10 депутатів;
      • свободи слова – 7 депутатів;
      • соціальної політики та захисту прав ветеранів – 10 депутатів;
      • транспорту та інфраструктури – 25 депутатів;
      • фінансів, податкової та митної політики – 31 нардеп;
      • цифрової трансформації – 20 депутатів.


      Розподіл місць у комітетах новообраної Ради / фото з Facebook Климпуш-Цинцадзе

      Що відомо про роботу комітетів Верховної Ради?Комітет Верховної Ради України – парламентський орган, який утворюється з числа народних депутатів України. Комітети здійснюють законопроектну роботу, підготовку і попередній розгляд питань, що належать до повноважень Верховної Ради України, виконують контрольні функції.

      Верховна Рада України кожного скликання затверджує кількість комітетів, їх назви та предмети відання. Крім того, встановлює мінімальну та максимальну кількість осіб, які можуть входити до складу одного комітету.

      Персональний склад комітетів формується Верховною Радою України нового скликання через обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів і членів комітетів.


      Скільки мандатів отримають партії в Раді ІХ скликання / інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Верховна Рада Слуга народу Новини політики Партія Голос Опозиційна платформа – За життя Європейська солідарність ВО Батьківщина
      Джерело: 24 Канал
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