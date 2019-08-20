"Слуга народа" распределила места в комитетах новой Рады: кто и сколько получит
В новоизбранной Верховной Раде IX созыва будет 23 комитета. Партия "Слуга народа" уже распределила места в комитетах между другими политсилами и беспартийными нардепами, прошедших в парламент.
Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции, будущий нардеп от партии Порошенко "Европейская Солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе написала в Facebook, что "Слуги народа" сделали распределение по своему усмотрению.
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Ранее новоизбранные нардепы договорились, что в каждом комитете может быть от 7 до 31 народного депутата.
Следовательно, в "Слуге народа" намерены сохранить большинство во всех без исключения комитетах. Представителям "ОПЗЖ" достанется от 1 до 3 мест в каждом комитете, а "Батькивщине" и "Европейской Солидарности" – по 1-2 местах. Партия Вакарчука "Голос" также будет иметь по 1-2 местах, но не будет представлена в 6 комитетах.
Кроме того, в комитетах работать от 1 до 5 внефракционных нардепов. Их представителей не будет только в комитетах по вопросам евроинтеграции и свободы слова. Именно в этих комитетах Рады будет меньше всего нардепов – лишь по 7.
Сколько нардепов будет работать в комитетах Верховной Рады?
- аграрной политики и земельных отношений – 31 нардеп;
- антикоррупционной политики – 14 депутатов;
- бюджета – 31 нардеп;
- гуманитарной и информационной политики – 17 депутатов;
- экологической политики и природопользования – 19 депутатов;
- экономического развития – 17 депутатов;
- энергетики и жилищно-коммунальных услуг – 20 депутатов;
- здоровье нации, медицинской помощи и медицинского страхования – 15 депутатов;
- внешней политики и межпарламентского сотрудничества – 10 депутатов;
- интеграции Украины с Европейским Союзом – 7 депутатов;
- молодежи и спорта – 10 депутатов;
- национальной безопасности, обороны и разведки – 17 депутатов;
- организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства – 31 нардеп;
- образования, науки и инноваций – 14 депутатов;
- прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, национальных меньшинств и межнациональных отношений – 13 депутатов;
- правовой политики – 25 депутатов;
- правоохранительной деятельности – 27 депутатов;
- регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины – 10 депутатов;
- свободы слова – 7 депутатов;
- социальной политики и защиты прав ветеранов – 10 депутатов;
- транспорта и инфраструктуры – 25 депутатов;
- финансов, налоговой и таможенной политики – 31 нардеп;
- цифровой трансформации – 20 депутатов.
Распределение мест в комитетах новоизбранного Совета / фото из Facebook Климпуш-Цинцадзе
Что известно о работе комитетов Верховной Рады?
Комитет Верховной Рады Украины – парламентский орган, который образуется из числа народных депутатов Украины. Комитеты осуществляют законопроектной работе, подготовку и предварительное рассмотрение вопросов, относящихся к полномочиям Верховной Рады Украины, исполняют контрольные функции.
Верховная Рада Украины каждого созыва утверждает количество комитетов, их названия и предметы ведения. Кроме того, устанавливает минимальное и максимальное количество лиц, которые могут входить в состав одного комитета.
Персональный состав комитетов формируется Верховной Радой Украины нового созыва путем избрания председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей и членов комитетов.
Сколько мандатов получат партии в Раде IX созыва / инфографика 24 канала