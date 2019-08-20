"Слуга народа" распределила места в комитетах новой Рады: кто и сколько получит

В новоизбранной Верховной Раде IX созыва будет 23 комитета. Партия "Слуга народа" уже распределила места в комитетах между другими политсилами и беспартийными нардепами, прошедших в парламент.

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции, будущий нардеп от партии Порошенко "Европейская Солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе написала в Facebook, что "Слуги народа" сделали распределение по своему усмотрению.

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Ранее новоизбранные нардепы договорились, что в каждом комитете может быть от 7 до 31 народного депутата.

Следовательно, в "Слуге народа" намерены сохранить большинство во всех без исключения комитетах. Представителям "ОПЗЖ" достанется от 1 до 3 мест в каждом комитете, а "Батькивщине" и "Европейской Солидарности" – по 1-2 местах. Партия Вакарчука "Голос" также будет иметь по 1-2 местах, но не будет представлена в 6 комитетах.

Кроме того, в комитетах работать от 1 до 5 внефракционных нардепов. Их представителей не будет только в комитетах по вопросам евроинтеграции и свободы слова. Именно в этих комитетах Рады будет меньше всего нардепов – лишь по 7.

Сколько нардепов будет работать в комитетах Верховной Рады?

аграрной политики и земельных отношений – 31 нардеп;

антикоррупционной политики – 14 депутатов;

бюджета – 31 нардеп;

гуманитарной и информационной политики – 17 депутатов;

экологической политики и природопользования – 19 депутатов;

экономического развития – 17 депутатов;

энергетики и жилищно-коммунальных услуг – 20 депутатов;

здоровье нации, медицинской помощи и медицинского страхования – 15 депутатов;

внешней политики и межпарламентского сотрудничества – 10 депутатов;

интеграции Украины с Европейским Союзом – 7 депутатов;

молодежи и спорта – 10 депутатов;

национальной безопасности, обороны и разведки – 17 депутатов;

организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства – 31 нардеп;

образования, науки и инноваций – 14 депутатов;

прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, национальных меньшинств и межнациональных отношений – 13 депутатов;

правовой политики – 25 депутатов;

правоохранительной деятельности – 27 депутатов;

регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины – 10 депутатов;

свободы слова – 7 депутатов;

социальной политики и защиты прав ветеранов – 10 депутатов;

транспорта и инфраструктуры – 25 депутатов;

финансов, налоговой и таможенной политики – 31 нардеп;

цифровой трансформации – 20 депутатов.

Распределение мест в комитетах новоизбранного Совета / фото из Facebook Климпуш-Цинцадзе

Что известно о работе комитетов Верховной Рады?

Комитет Верховной Рады Украины – парламентский орган, который образуется из числа народных депутатов Украины. Комитеты осуществляют законопроектной работе, подготовку и предварительное рассмотрение вопросов, относящихся к полномочиям Верховной Рады Украины, исполняют контрольные функции.



Верховная Рада Украины каждого созыва утверждает количество комитетов, их названия и предметы ведения. Кроме того, устанавливает минимальное и максимальное количество лиц, которые могут входить в состав одного комитета.



Персональный состав комитетов формируется Верховной Радой Украины нового созыва путем избрания председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей и членов комитетов.

Сколько мандатов получат партии в Раде IX созыва / инфографика 24 канала