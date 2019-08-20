Стефанчук может получить сразу две важные должности в Раде

Зеленский оставил нардепа от "Слуги народа" Стефанчука своим представителем в парламенте. В то же время в партии до сих пор планируют выдвинуть его на должность первого вице-спикера.

"Назначить Стефанчука Руслана Алексеевича представителем президента Украины в Верховной Раде Украины (по согласию)", – говорится в указе Президента Украины.

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Юрист Артем Афян в комментарии 24 каналу пояснил: "по согласию" в этом документе означает, что для назначения на должность требуется личное разрешение Стефанчука. Он отметил, что это выглядит как зарождение определенной правовой традиции, когда указ президента является не финальной точкой в отношениях, а скорее офертой (деловым предложением).

Какие обязанности имеет представитель президента в парламенте:

участвует в заседаниях депутатов, фракций, комитетов и других мероприятиях Верховной Рады;

вносит предложения главы государства относительно внесенных им законопроектов и других документов, информирует об их рассмотрение;

следит за принятием других законов. Анализирует отношения Верховной Рады и Президента. В случае необходимости – вносит свои предложения;

выполняет другие поручения президента.

Руслан Стефанчук занимал эту должность еще в Верховной Раде предыдущего созыва, когда Зеленский только получил полномочия президента. В то же время в "Слуге народа" он является одним из главных кандидатов на пост вице-спикера. Эксперт объяснил, возможно ли совмещение этих двух должностей:

Такое совмещение чисто теоретически не должно бы быть, однако я не помню, чтобы существовал прямой запрет на это. Я думаю, что оно (объединение должностей – 24 канал) может не согласовываться, поскольку парламент должен быть отдельным, независимым органом,

– сказал юрист.

Впрочем, председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков уверен, что нет никакой проблемы в том, чтобы Стефанчук занимал сразу две должности. Также он добавил, что партия предложила другим политсилам выдвинуть своих кандидатов на должность вице-спикера.

Кто такой Руслан Стефанчук и что о нем известно, читайте в материале 24 канала