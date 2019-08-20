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      Стефанчук может получить сразу две важные должности в Раде

      93 Читати новину українською
      Руслан Стефанчук
      Руслан Стефанчук / NewsOne

      Зеленский оставил нардепа от "Слуги народа" Стефанчука своим представителем в парламенте. В то же время в партии до сих пор планируют выдвинуть его на должность первого вице-спикера.

      "Назначить Стефанчука Руслана Алексеевича представителем президента Украины в Верховной Раде Украины (по согласию)", – говорится в указе Президента Украины.

      К теме: "Слуга народа" предложит Разумкова на должность спикера

      Юрист Артем Афян в комментарии 24 каналу пояснил: "по согласию" в этом документе означает, что для назначения на должность требуется личное разрешение Стефанчука. Он отметил, что это выглядит как зарождение определенной правовой традиции, когда указ президента является не финальной точкой в отношениях, а скорее офертой (деловым предложением).

      Какие обязанности имеет представитель президента в парламенте:

      • участвует в заседаниях депутатов, фракций, комитетов и других мероприятиях Верховной Рады;
      • вносит предложения главы государства относительно внесенных им законопроектов и других документов, информирует об их рассмотрение;
      • следит за принятием других законов. Анализирует отношения Верховной Рады и Президента. В случае необходимости – вносит свои предложения;
      • выполняет другие поручения президента.

      Руслан Стефанчук занимал эту должность еще в Верховной Раде предыдущего созыва, когда Зеленский только получил полномочия президента. В то же время в "Слуге народа" он является одним из главных кандидатов на пост вице-спикера. Эксперт объяснил, возможно ли совмещение этих двух должностей:

      Такое совмещение чисто теоретически не должно бы быть, однако я не помню, чтобы существовал прямой запрет на это. Я думаю, что оно (объединение должностей – 24 канал) может не согласовываться, поскольку парламент должен быть отдельным, независимым органом,
      – сказал юрист.

      Впрочем, председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков уверен, что нет никакой проблемы в том, чтобы Стефанчук занимал сразу две должности. Также он добавил, что партия предложила другим политсилам выдвинуть своих кандидатов на должность вице-спикера.

      Кто такой Руслан Стефанчук и что о нем известно, читайте в материале 24 канала

       

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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Слуга народа Новости политики Верховная Рада Руслан Стефанчук
      Источник: 24 канал
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