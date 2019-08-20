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      Стефанчук може отримати одразу дві важливі посади у Раді

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      Руслан Стефанчук
      Руслан Стефанчук / ЛІГА

      Зеленський залишив нардепа від "Слуги народу" Стефанчука своїм представником у парламенті. Водночас в партії досі планують висунути його на посаду першого віце-спікера.

      "Призначити Стефанчука Руслана Олексійовича представником президента України у Верховній Раді України (за згодою)", – йдеться в указі Президента України. 

      До теми: "Слуга народу" запропонує Разумкова на посаду спікера

      Юрист Артем Афян в коментарі 24 каналу пояснив: "за згодою" в цьому документі означає, що для призначення на посаду потрібен особистий дозвіл Стефанчука. Він зазначив, що це виглядає як зародження певної правової традиції, коли указ президента є не фінальною крапкою в трудових відносинах, а скоріше офертою (діловою пропозицією).  

      Які обов'язки має представник президента в парламенті:

      • бере участь у засіданнях депутатів, фракцій, комітетів та в інших заходах Верховної Ради;
      • вносить пропозиції глави держави щодо внесених ним законопроектів та інших документів, інформує про їхній розгляд;
      • слідкує за ухваленням інших законів. Аналізує відносини Верховної Ради та Президента. У разі потреби – вносить свої пропозиції;
      • виконує інші доручення президента.

      Руслан Стефанчук обіймав цю посаду ще у Верховній Раді попереднього скликання, коли Зеленський тільки отримав повноваження президента. Водночас у "Слузі народу" він є одним з головних кандидатів на посаду віце-спікера. Експерт пояснив, чи можливе суміщення цих двох посад:

      Таке суміщення суто теоретично не мало би бути, однак я не пам'ятаю, щоб існувала пряма заборона на це. Я думаю, що воно (об'єднання посад – 24 канал) може не узгоджуватись, оскільки парламент має бути окремим, незалежним органом,
      – сказав юрист. 

      Втім, голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков певен, що немає ніякої проблеми в тому, щоб Стефанчук обіймав одразу дві посади. Також він додав, що партія запропонувала іншим політсилам висунути своїх кандидатів на посаду віце-спікера.

      Хто такий Руслан Стефанчук та що про нього відомо, читайте в матеріалі 24 каналу

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      Теги: Верховна Рада Новини України Новини політики Слуга народу Руслан Стефанчук Володимир Зеленський
      Джерело: 24 канал
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