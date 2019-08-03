14:26
3 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Особистий художник Путіна. Новий символ РФ
      Вєсті Кремля
      22:05, 2 серпня
      Вєсті.UA: Нові посади Богдана. Королівські амбіції Кличка
      Вєсті.UA
      19:40, 2 серпня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      "Слуга народу" запропонує Разумкова на посаду спікера

      116 Читать новость на русском
      Дмитро Разумков
      Дмитро Разумков / LIGA

      Дмитро Разумков підтвердив, що партія "Слуга народу" висуне його на посаду голови Верховної Ради. Руслана Стефанчука запропонують зробити віце-спікером.

      Про це глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков сказав на зустрічі депутатів у Трускавці. 

      Важливо: Хто такий Дмитро Разумков: біографія потенційного спікера Ради

      Також він зазначив, що у партії є претенденти на керівні посади в деяких комітетах. 

      Новина доповнюється...

      blog_ava
      Прогноз погоди на 3 серпня: в Україну суне негода і прохолода
      сьогодні
      3444
      Теги: Дмитро Разумков Руслан Стефанчук Слуга народу Верховна Рада Новини України Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "Полювання" на скандального суддю Вовка
      сьогодні , 12:11 "Полювання" на скандального суддю Вовка
      Наталя Ромашова 94
      Как законно заставить застройщиков прекратить шуметь: инструкция
      сьогодні , 12:00 Как законно заставить застройщиков прекратить шуметь: инструкция
      Лев Парцхаладзе 316
      Головні новини 2 серпня: Богдан нікуди не йде, Польща головуватиме в Радбезі ООН
      сьогодні , 09:13 Головні новини 2 серпня: Богдан нікуди не йде, Польща головуватиме в Радбезі ООН
      2498
      Дело сбитого Боинга МН17: очередная "многоходовочка" Кремля провалилась
      сьогодні , 09:00 Дело сбитого Боинга МН17: очередная "многоходовочка" Кремля провалилась
      Сергій Климовський 2944
      Выброс нечистот, пляж за забором и альтернатива НАТО от оккупантов: новости Крымнаша
      2 серпня , 22:00 Выброс нечистот, пляж за забором и альтернатива НАТО от оккупантов: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 1162
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук