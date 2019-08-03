"Слуга народу" запропонує Разумкова на посаду спікера
Дмитро Разумков підтвердив, що партія "Слуга народу" висуне його на посаду голови Верховної Ради. Руслана Стефанчука запропонують зробити віце-спікером.
Про це глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков сказав на зустрічі депутатів у Трускавці.
Важливо: Хто такий Дмитро Разумков: біографія потенційного спікера Ради
Також він зазначив, що у партії є претенденти на керівні посади в деяких комітетах.
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