Мова і віра в Україні: Разумков розповів про бачення "Слуги народу"

Лідер "Слуги народу" Дмитро Разумков наголосив, що держава повинна забезпечити права і свободи громадян на віросповідання, не зважаючи на те, до якої церкви ходить людина. Крім того, за його словами, єдиною державною мовою в Україні може бути лише українська.

Держава повинна створити всі умови для того, щоб релігійні громади могли впливати на своє існування, наголосив Разумков в ефірі проекту "Право на владу".

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"Натомість держава і політики не повинні на цьому створювати хайп і політичний піар. Держава повинна зробити так, щоб будь-яка людина була захищена", – сказав лідер партії "Слуга народу".

Крім того, він прокоментував заяву глави Офісу президента Андрія Богдана, який говорив про можливість надати офіційний статус російській мові в окупованих Донецькій та Луганській областях після їх повернення до складу України.

Позиція нашої команди незмінна. Єдиною державною мовою в нашій державі є українська. Володимир Зеленський, ще будучи канидатом, говорив, що питання російської на Донбасі є темою для дискусії. Це відповідає європейській Хартії мов і 10 статті Конституції України,

– наголосив Дмитро Разумков.

Що казав Богдан про російську мову на Донбасі?

Очільник Офісу Президента Андрій Богдан запропонував надати російській мові статус регіональної на Донбасі. Водночас, державною в Україні має бути одна мова – українська. Реакція суспільства та політиків не забарилася. Наприклад, віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко заявив, що вважає ідею російської мови як регіональної спрямованою на штучне розділення українців.



Згодом представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук сказав, що вислів Богдана щодо надання російській статусу регіональної мові на Донбасі – це його особиста думка, але аж ніяк не президента чи його партії "Слуга народу".



Сам Зеленський наголосив, що жителям Донбасу треба дати можливість говорити і заповнювати документи тією мовою, яку вони оберуть. Гарант не бачить проблеми у тому, що це може бути і російська мова.