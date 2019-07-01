Що означає заява Богдана про російську мову на Донбасі: крок до миру чи "піддавки" Росії?

Голова Офісу Президента Андрій Богдан озвучив неоднозначну заяву про можливе надання російській мові статусу регіональної на Донбасі. При цьому державною, за його словами, має бути лише українська. Розповідаємо, що означає ця заява і чи не є це "піддаванням" пропаганді РФ.

Що сталося?

Очільник Офісу Президента Андрій Богдан в інтерв’ю одному з українських видань запропонував надати російській мові статус регіональної на Донбасі. Проте він наголосив, що державною в Україні має бути одна мова – українська.

Особисто моя думка: я б дозволив Донецьку і Луганську державну – українську, регіональну – російську за умови, що після цього вони – територія України,

– зазначив Богдан.

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Що означає ця заява?

Аналітик українського Інституту світової політики Микола Бєлєсков у коментарі 24 каналу зазначив, що з цієї тези можна зробити висновок – в української влади немає чіткого плану щодо подальших дій зі встановлення миру на Донбасі.

А він (план, – 24 канал) нам потрібен передусім і у взаємодії з європейцями для того, щоб відбивати можливий тиск РФ та щоб переконувати Європу: у нас є план дій і ми – не перешкода для миру. З іншого боку – щоб стримувати російські ініціативи, які будуть для нас невигідні,

– пояснив експерт.

Тобто, з одного боку, не варто робити з цього драму: про фундаментальну здачу національних інтересів наразі не йдеться. З іншого – в України не та переговорна позиція, щоб ми могли уникнути прийняття хоча б формальних кроків, які Росія трактуватиме, як свою перемогу.

За словами аналітика, можливо, навіть і гіпотетично доведеться йти на такий крок, як закріплення статусу російської мови як регіональної на Донбасі. Головне – щоб росіяни погодилися піти. Але важливо: це повинна бути частина більшого плану. Тому що якісь окремі уявлення створюють ризики, що нас росіяни переграють. На цьому етапі ми не можемо гарантувати те, що все буде виключно по-нашому.

Якісь фрагментарні уявлення про майбутні дії – оце лякає. Тому що зараз, якщо після розведення почнеться якийсь серйозніший процес, і якщо у нас не буде детального плану з усіма прорахованими ризиками, то може вийти ситуація, як от з поверненням Росії до ПАРЄ і з нашими моряками. Начебто була домовленість, але вийшло так, що РФ у Асамблеї, а моряків поки що наших немає вдома і ми не наблизилися до їхнього звільнення,

– говорить Микола Бєлєсков.

Чи є це "піддаванням" російській пропаганді?

Як одну із причин окупації Донбасу російські пропагандисти вказували "захист російськомовного населення" регіону і нібито утиски жителів східної України з боку української влади. У 2014 році на антиукраїнських мітингах жителі цих регіонів тримали плакати, зокрема, з тезами на кшталт "Російська – мова Донбасу".

Тобто, звичайно, цю тезу Богдана можна розглядати і як "подачку" російській пропаганді. Однак, за словами Бєлєскова, росіяни можуть говорити що завгодно, безвідносно до тез України. Що вони успішно й роблять уже 6 років. І їхня медійна машина дозволяє це робити і поширювати у великих масштабах.

Чи не стане це прикладом для інших регіонів України?

На запитання, якщо Харків і Одеса також захочуть, щоб російська мова отримала там статус регіональної, Богдан відповів неоднозначно: "Давайте тоді всіх змусимо розмовляти українською? Тоді зупинимося на тому, що Україна – це у нас буде Тернопільська, Львівська та Івано-Франківська області".

Якщо не буде єдиного плану, то такі ризики справді можуть бути. Подібно до раніше озвученої тези щодо проведення референдуму про мир з Росією.

Експерт підсумовує: такі заяви є поганим знаком і показують, що наразі мир – не в пріоритеті для чиновників: "У пріоритеті нинішньої влади зараз – парламентська кампанія і оце протистояння, яке з Верховною Радою було затіяно. Тому й не дивно, що з'являються подібні ідеї та тези, які викликають питання".