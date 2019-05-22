Гра у піддавки: до чого може призвести референдум про мир з Росією

У команді новообраного президента України Володимира Зеленського не виключають винесення питання мирних домовленостей з Росією на всеукраїнський референдум. Заяву уже розкритикували низка експертів. Зокрема, це пояснюють бажанням отримати "швидкий мир" з Росією, не думаючи про наслідки. Наскільки ймовірним є проведення референдуму і до чого він може призвести – у матеріалі 24 каналу.

Що сталося?

Адвокат українського олігарха Ігоря Коломойського Андрій Богдан, обраний очільником адміністрації президента Зеленського, напередодні зробив заяву про можливість проведення референдуму з приводу укладення домовленостей з РФ про мир на Донбасі.

Ми розглядаємо винесення питання про досягнення мирних домовленостей з Росією на народний референдум, щоб не тільки депутати проголосували і президент прийняв рішення, а народ прийняв рішення, і суспільство дало оцінку,

– сказав він в ефірі одного із телеканалів.

Він додав, що Україна змушена шукати компроміс з РФ, однак "ми не торгуємо нашими територіями і нашими людьми".

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Що говорить про проведення референдумів українське законодавство?

На сьогодні чинного закону про референдум в Україні не існує. Останній, ухвалений у 2012 році за президентства Януковича, у квітні 2018 року було визнано неконституційним. Тобто про проведення референдуму мова йти не може до тих пір, поки не буде прийнято новий відповідний закон.

Наразі сайті Верховної Ради зареєстровано проект закону про референдуми від 12 липня 2018 року, ініціатором якого став нардеп Євген Мураєв.

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За словами експертів, референдуми – це взагалі досить дивна річ в Україні. Деякі з них були запропоновані і їхні ініціатори навіть зібрали необхідні документи, однак саме через те, що законодавство не регулює це питання, вони не можуть відбутися уже по декілька років.

Наслідки можливого референдуму

Екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко у коментарі 24 каналу зазначив, що такі ініціативи команди новообраного президента можна пояснити бажанням уникнути відповідальності за свої рішення, переклавши її на народ за принципом "кожен з нас – президент". І наслідки це може мати сумні для українців передусім.

Людям можна нав'язати будь-яке рішення. Ми це прекрасно знаємо, особливо у контексті вміння ЗМІ маніпулювати громадською думкою. Тому, думаю, це доволі сумнівний хід, якщо він матиме місце. І боюся, що це – спосіб легітимізації поразки у війні з Росією. А не перемоги,

– зазначив Володимир Огризко.

Він додав – якщо до цього дійде, це означатиме, що ті надії, які так були рясно посіяні, просто "не зійдуть".



Команда Зеленського, швидше за все, робить ставку на отримання "швидкого миру" з РФ

Експерт з питань зовнішньої та безпекової політики "Майдану закордонних справ" Олександр Хара своєю чергою розповів 24 каналу, що виносити подібні питання на референдум в цілому неправильно. Враховуючи те, що сама проблема (російська агресія) передбачає фактично один спосіб розв'язання конфлікту – капітуляцію України.

Українці точно не готові відмовитися від бажання жити у Європейському Союзі і стати його повноправним членом. Також абсолютно очевидно, що єдиною гарантією нашої безпеки є членство в західних оборонних політичних союзах – зокрема, в НАТО. Тому будь-які ідеї Москви щодо автономії Донбасу з можливістю блокування нашого курсу, є абсолютно проти інтересів України,

– пояснив він.

Також експерт зазначив, що виносити таке питання на референдум в принципі небезпечно. Тут він проводить паралелі з внутрішньополітичним конфліктом у Великій Британії, який виник унаслідок референдуму, де жителів запитували, чи бажають вони, щоб країна залишалася членом Євросоюзу (Brexit). Це при тому, що Британію вважають однією з найбільш розвинутих демократій у світі. А переважна більшість українців наразі втомилися від війни і їм здається, що вона може мати таке просте вирішення, як співіснування з країною-агресором.

Компроміс з Росією у питанні війни на Донбасі – можливий?

Експерти сходяться на думці, що це виключено.

Так, Володимир Огризко запевняє, що війну з Росією можна закінчити двома способами: капітуляцією і перемогою. Все. Якщо Україна обирає концепцію перемоги, значить повинна продовжувати свій курс на Захід. Жодних компромісів.

Тобто замість того, щоб агресора покарати, ми з ним шукаємо компроміси? І як це поєднати з заявою про те, що жодного клаптику землі не віддамо агресору? Ну, ми тоді створимо анклав, якщо говорити про Донбас, який буде справді "занозою" у тілі України. Це те, що давно вже хоче досягти Путін. Якщо це – компроміс, то тоді, на мою думку, це – поразка,

– зазначив експерт.

Чи може це рішення сприяти завершенню війни?

Ні, на референдумах такі речі не вирішуються.

Все може завершитися лише тоді, коли Кремль зрозуміє, що не може нав'язати свою волю українцям і тому немає сенсу продовжувати, скажімо, гарячу фазу конфлікту або взагалі припинити війну і піти з Донбасу. Тоді буде мир.

Наші громадяни на окупованому Донбасі фактично є заручниками. Там не було жодних референдумів, які можна вважати проведеними відповідно до найменших норм та закону. Тому не можна взагалі про це вести мову. Я вважаю, що це просто ілюзорна ідея, яка шкідлива за великим рахунком і яка не може привести до миру,

– пояснив Олександр Хара.

Ціна рішення, якщо ми погодимося на певні умови Росії, може вартувати фактично українського майбутнього. Тобто – членства в ЄС і НАТО, а, відповідно – безпеки і добробуту.