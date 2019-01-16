Що таке Brexit і чому Британія провалила голосування за угоду Мей

15 січня парламент Великої Британії не підтримав угоду про вихід країни з ЄС, яка мала офіційно завершити Brexit. Розповідаємо, що це означає, як відреагував світ та які будуть наслідки.

Що таке Brexit

У червні 2016 року на референдумі жителі Великобританії підтримали вихід країни зі складу Євросоюзу. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС. Голосування коштувало політичної кар'єри тогочасному прем'єр-міністру Британії, лідеру консерваторів Девіду Кемерону. Замість нього уряд очолила Тереза Мей, якій довелось узгоджувати з Брюсселем угоду про вихід країни з ЄС.

Що сталося в парламенті та чому провалили голосування

У вівторок, 15 січня, парламент Великої Британії проголосував проти запропонованої урядом Терези Мей угоди щодо виходу країни з Європейського Союзу. Проти законопроекту проголосували 432 парламентарі, за – 202 особи. Низка експертів та ЗМІ назвали такі результати голосування шокуючими, а те, що сталося, – найбільшою поразкою в історії уряду.

Читайте також: Найбільша поразка в історії: що британські ЗМІ пишуть про провал Brexit

Того ж дня очільник Лейбористської партії Джеремі Корбін ініціював голосування про недовіру уряду Терези Мей, яке відбудеться увечері 16 січня. Прем'єр-міністр завила, що, якщо їй не буде винесено вотум недовіри, вона проведе ряд зустрічей з ключовими парламентарями, щоб зрештою отримати підтримку Палати громад.

Тепер Тереза Мей має три дні, щоб представити парламенту план "Б".

MPs reject Theresa May's Brexit deal in the largest government defeat in history pic.twitter.com/aJA4VfSscP — The Independent (@Independent) 15 січня 2019 р.

За словами експерта Майдану закордонних справ Олександра Хари, таке рішення уряду було прогнозованим. Єдине, що всіх цікавило – з яким розривом буде це голосування. І результат вразив.

"Голосування виявилося надзвичайним, оскільки це – найбільша поразка діючого уряду за останні десятиліття в питанні, яке є найбільш важливим після Другої світової війни. Це в будь-якому випадку мало б статися, оскільки занадто було багато протиріч у позиціях партій стосовно того, яким має бути Brexit. Всередині парламенту не було єдності", – пояснив Олександр Хара.

Як відреагували у Британії

Колишній очільник британського МЗС Борис Джонсон назвав відхилення парламентом угоди про умови виходу країни з Євросоюзу шансом для прем'єр-міністра Терези Мей домовитися про більш вигідну угоду. Проте він зазначив, що голосування стало великою поразкою для уряду.

Джонсон додав, що підтримає кабмін Терези Мей на голосуванні про вотум недовіри уряду.

Читайте також: Як британці ставляться до Brexit та які існують варіанти безпечного виходу з ЄС

Натомість лідер Лейбористської партії Джеремі Корбін, який ініціював голосування про вотум недовіри Терезі Мей, назвав те, що сталося, "катастрофічною поразкою".

Шотландські націоналісти (представники "Шотландської національної партії", – 24) також закликали призупинити вихід Британії з Євросоюзу.

"Слід призупинити дію статті 50, висунути це питання на народне голосування", – заявив лідер партії Іан Блекфорд та закликав провести ще один референдум.

Блекфорд також назвав цю поразку уряду "ганебною". Шотландські націоналісти проголосують "за" недовіру уряду Терези Мей.

Сама Тереза Мей назвала проведення парламентських виборів зараз "найгіршим сценарієм" та висловила впевненість у тому, що її уряду вдасться вистояти у голосуванні за вотум недовіри.

Я вважаю вибори найгіршим з того, що ми зараз можемо зробити. Вони поглиблять розкол у той час, коли ми будемо мати потребу в єдності. Вони приведуть до хаосу, коли нам потрібна впевненість. Вони приведуть до затримки, тоді як нам потрібно рухатися вперед,

– сказала Мей.

Реакція світу

Очільник Європейської комісії Жан-Клод Юнкер назвав угоду щодо Brexit найкращою, яку могла б отримати Велика Британія. На його думку, ця угода – єдиний спосіб забезпечити упорядкований вихід Великої Британії з ЄС. Лідери 27 країн-членів Євросоюзу її підтримали та незадоволені через те, що вона провалилася. Також вони вимагають від Британії пояснення подальших кроків.

Ризик неконтрольованого виходу Сполученого Королівства зріс після сьогоднішнього голосування. Ми не хочемо цього. Європейська комісія продовжить свою роботу в надзвичайних обставинах, щоб забезпечити повну готовність ЄС,

– заявив Юнкер.

Глава Європейської ради Дональд Туск своєю чергою визнав провал голосування за угоду щодо Brexit.

"Якщо угода неможлива і ніхто не хоче жодної угоди, то хто врешті-решт матиме мужність сказати, що є єдиним позитивним рішенням?" – написав він.

If a deal is impossible, and no one wants no deal, then who will finally have the courage to say what the only positive solution is? — Donald Tusk (@eucopresident) 15 січня 2019 р.

У Єврокомісії зазначили, що лідери ЄС можуть продовжити термін виходу Великої Британії з блоку тільки у разі, якщо Лондон надасть вагомі підстави для цього.

Запиту щодо продовження термінів виходу від Британії не надходило. Якщо Сполучене Королівство попросить про продовження і доведе необхідність цього, то для прийняття такого рішення буде необхідна згода всіх 27 країн ЄС,

– сказав представник Єврокомісії Маргарітіс Схінас.

Канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що австрійська сторона виключає можливість нових переговорів щодо угоди про вихід Великої Британії зі складу Євросоюзу після голосування британського парламенту.

"Я жалкую про результат голосування щодо Brexit. Тепер після голосування в британському парламенті м'яч знаходиться на стороні Лондона. У будь-якому випадку, нових переговорів щодо угоди по Brexit не буде", – написав Курц.

Ich bedauere den Ausgang der #Brexit-Abstimmung. Der Ball liegt nun nach der Abstimmung im britischen Unterhaus in #London. Es wird jedenfalls keine Nachverhandlungen zum Austrittsabkommen geben. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 15 січня 2019 р.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що в разі виходу зі складу Євросоюзу без угоди найбільше постраждає сама Велика Британія.

"Перший варіант: вони виходять без угоди. Кажуть: "угоди немає". Це лякає кожного. Найбільше програють від цього британці. Другий варіант: вони говорять нам, а на мою думку, саме це вони і зроблять, я трохи їх вивчив: "Ми спробуємо отримати більше від європейців і потім повернемося до голосування". Є й третій варіант, і я думаю, вони почнуть з другого, але в кінці кінців прийдуть до третього: "Ми хочемо більше часу для проведення повторних переговорів з окремих питань", – сказав Макрон.

За його словами, така ситуація створює багато невизначеності.

Читайте також:На відміну від України, там не звикли до таких потрясінь, – експерт про паніку у Британії

Канцлер Німеччини Ангела Меркель своєю чергою заявила про готовність Берліна до жорсткого Brexit. Проте їй шкода, що уряд Британії відхилив угоду Терези Мей. Меркель також перебуває в очікуванні наступних кроків Лондона.

Ми вважаємо, що тепер справа за британською стороною ... Ми хочемо звести збитки до мінімуму ... Звісно, ми спробуємо знайти впорядковане рішення, але ми також готові до жорсткого варіанту виходу,

– зазначила Меркель.

Що далі

Остаточна дата виходу Великої Британії з Євросоюзу – 29 березня. Наразі у країни є кілька варіантів розвитку подій: Великобританія вийде з ЄС без укладання угоди, проведе повторний референдум, повернеться до переговорів з Брюсселем чи проведе позачергові загальні вибори.

У випадку, якщо вотум недовіри підтримають, парламент Британії матиме два тижні, щоб сформувати новий уряд, або проголосувати за "відновлення довіри" до команди Мей. В іншому разі будуть оголошені нові парламентські вибори.

Експерт Олександр Хара у коментарі сайту "24" розповів, що про те, яким буде розвиток подій надалі, поки що говорити важко – потрібно дочекатися рішення щодо голосування про недовіру до уряду. Проте вірогідно, що 16 січня Тереза Мей буде змушена залишити пост прем'єр-міністра.

Увечері буде зрозуміла доля і уряду, і прем'єра. За традицією, Мей мала б піти у відставку. Але вона раніше вказала, що це питання наскільки важливе, що вона не збирається йти у відставку у разі провалу голосування. І буде намагатися реалізовувати Brexit у будь-якому випадку, оскільки це є воля виборців. Швидше за все, Мей втратить свою посаду – за вотум недовіри проголосують,

– зазначив експерт.

Однак, за його словами, наразі є кілька можливих варіантів розвитку подій. Після голосування буде майже два тижні для того, щоб сформувати новий уряд, і Тереза Мей може спробувати це зробити. Якщо їй вдасться якимось чином залучити до нової коаліції старих партнерів, зокрема і тих, хто голосував проти цієї угоди, або ж лейбористи спробують створити свій уряд. Ще один варіант – це власне загальні вибори, де можуть прийти до влади ліберальні демократи, які є противниками виходу з ЄС. Як далі буде розвиватися ця ситуація у такому разі – доволі складно зараз передбачити. Оскільки фактично очільник опозиції, лідер лейбористів Джеремі Корбін постійно критикував уряд, а конкретних пропозицій не надавав.

Є ще варіант, що Тереза Мей протягом 21 дня підготує нову або змінену угоду і буде ще одне голосування. Проте Олександр Хара зазначив, що це – малоймовірно, "оскільки складно уявити, що вона може запропонувати таке привабливе, що змінить думку більшості парламентарів".