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      На відміну від України, там не звикли до таких потрясінь, – експерт про паніку у Британії

      673 Читать новость на русском
      Чи панікує Британія?
      Чи панікує Британія? / Фото з відкритих джерел

      Через провал угоди про Brexit у Великій Британії почали ширитися чутки, що місцеві мешканці скуповують продукти, остерігаючись кризи та хаосу. Утім, чутки ці – навряд чи правдиві.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу на зв'язку з Лондона розповіла журналістка Дарина Кучерук. 

      Читайте також: Будь-яке наступне рішення Британії щодо Brexit може викликати хаос у Європі: пояснення експерта

      За її словами, принаймні, у тій частині Лондона, де мешкає журналістка, жодного скуповування продуктів не спостерігалося. 

      Але, за моїми спостереженнями, чимало британців перебувають у стані паніки або глибокого схвилювання. І тепер не лише через Brexit, а й через високу ймовірність глибокої політичної кризи в країні,
      – наголосила Кучерук.

      Уряд програв голосування у парламенті щодо угод по Brexit з рекордним розривом – ніколи в історії депутати так різко не висловлювалися проти ініціативи уряду. Це означає, що вотум недовіри уряду – більш ніж ймовірний.

      Мей
      Вотум недовіри уряду Терези Мей – більш ніж ймовірний

      А це, у свою чергу, як додала журналістка, дуже негативно позначиться на британській економіці, яка і так в складному становищі. Ціни на імпортовану продукцію – а Британія імпортує дуже багато, зокрема, овочів і фруктів – вже помітно зросли. Інфляція вже вдарила по кишенях британців. Розгортання політичної кризи суттєво загострить ситуацію.

      Британці, на відміну від українців, не звикли до таких потрясінь. Вони можуть втратити своє розмірене, захищене і досить стабільне життя,
      – підсумувала Кучерук.

      Нагадаємо, 15 січня депутати нижньої палати парламенту Британії, Палати громад, проголосували проти угоди щодо виходу країни з Європейського Союзу, яка вже була узгоджена прем'єркою Терезою Мей із Брюсселем. Результат голосування: 432 депутати "проти", 202 – "за".

      Що таке Brexit?Це вихід Великобританії зі складу Євросоюзу. Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.

        Дивіться відео повного інтерв'ю Дарини Кучерук 24 каналу:

       

      Теги: Великобританія Brexit
      Джерело: 24 канал
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