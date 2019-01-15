03:36
15 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПОЖЕЖА НА ХІМЗАВОДІ В КАЛУШІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Рух "Геї за Путіна" підбирається до тіла кумира. Т-34 – "новітні" російські танки
      Вєсті Кремля
      21:11, 14 січня
      Вєсті.UA: Чи потрібна Медведчуку пересадка мозку. Закон про секс
      Вєсті.UA
      19:40, 14 січня
      На які дурощі "Укрзалізниця" спускає мільйони: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 11 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Українські музичні кліпи. Частина 1
      Згадати все
      12:18, 12 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ПОЖЕЖА НА ХІМЗАВОДІ В КАЛУШІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС

      Уряд Мей зазнав поразки в Палаті лордів у зв'язку з угодою щодо Brexit

      181 Читать новость на русском
      Brexit
      Brexit / Фото з відкритих джерел

      Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей і її уряд зазнали ввечері у понеділок нищівної поразки в Палаті лордів – верхній палаті парламенту – у зв'язку з угодою щодо Brexit за добу до принципового голосування за угодою між Лондоном і Брюсселем у Палаті громад.

      Про це мовиться у офіційному Twitter Палати лордів.

      Читайте також: "Категорично проти нового референдуму", – Мей різко висловилась про вихід Британії з ЄС

      Опозиція здобула перемогу над урядом з перевагою у 169 голосів.

      Пропозиція баронеси Анджели Сміт також містила заклик до депутатів Палати громад "рішуче відкинути" можливість виходу Великобританії з ЄС без угоди про умови "розлучення" сторін. Він був прийнятий верхньою палатою, в складі якої домінують противники Brexit, за підсумками триденних парламентських дебатів.

      Лідери країн ЄС затвердили 25 листопада угоду з Великобританією про Brexit і політичну декларацію про майбутні відносини з Лондоном. Для того щоб вступити в силу, ця угода повинна дістати схвалення британських законодавців, а також отримати ратифікацію всіх країн ЄС. У вівторок в Палаті громад британського парламенту пройде принципове голосування, під час якого депутати нижньої палати повинні будуть або схвалити досягнуту урядом угоду по Brexit, або відкинути її. За розрахунками політичних експертів, останній варіант видається майже неминучим.

      Що таке Brexit?Це вихід Великобританії зі складу Євросоюзу. Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС. Британія має вийти зі складу Євросоюзу 29 березня 2019 року. Але до того за угоду, погоджену Мей і ЄС, мають проголосувати у британському парламенті, перш ніж вона буде прийнята.

      Теги: Новини політики Brexit Великобританія Тереза Мей
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "Наш парнишка" Дональд Трамп – российский шпион
      14 січня , 23:00 "Наш парнишка" Дональд Трамп – российский шпион
      Іван Яковина 914
      Головні новини 14 січня: пожежа у Києво-печерській лаврі і зухвале вбивство мера Гданська
      14 січня , 22:13 Головні новини 14 січня: пожежа у Києво-печерській лаврі і зухвале вбивство мера Гданська
      2841
      Війна – це не тільки втрати: про фронт і кохання
      14 січня , 22:02 Війна – це не тільки втрати: про фронт і кохання
      Повернись живим 249
      Топ-8 найграндіозніших торговельних центрів світу
      14 січня , 20:33 Топ-8 найграндіозніших торговельних центрів світу
      Наталія Печерська 2016
      Згода на секс це: міфи про добровільний дозвіл в малюнках
      14 січня , 20:01 Згода на секс це: міфи про добровільний дозвіл в малюнках
      Ірина Поліщук 3878
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Пакуємо сумки: на двох планетах Сонячної системи існують алмазні дощі
       22 серпня 2017 , 19:06
      У Росії спалахнув нафтопереробний завод: фото з місця інциденту
       13 січня , 10:54
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук