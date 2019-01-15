Уряд Мей зазнав поразки в Палаті лордів у зв'язку з угодою щодо Brexit

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей і її уряд зазнали ввечері у понеділок нищівної поразки в Палаті лордів – верхній палаті парламенту – у зв'язку з угодою щодо Brexit за добу до принципового голосування за угодою між Лондоном і Брюсселем у Палаті громад.

Про це мовиться у офіційному Twitter Палати лордів.

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Опозиція здобула перемогу над урядом з перевагою у 169 голосів.

Пропозиція баронеси Анджели Сміт також містила заклик до депутатів Палати громад "рішуче відкинути" можливість виходу Великобританії з ЄС без угоди про умови "розлучення" сторін. Він був прийнятий верхньою палатою, в складі якої домінують противники Brexit, за підсумками триденних парламентських дебатів.

Лідери країн ЄС затвердили 25 листопада угоду з Великобританією про Brexit і політичну декларацію про майбутні відносини з Лондоном. Для того щоб вступити в силу, ця угода повинна дістати схвалення британських законодавців, а також отримати ратифікацію всіх країн ЄС. У вівторок в Палаті громад британського парламенту пройде принципове голосування, під час якого депутати нижньої палати повинні будуть або схвалити досягнуту урядом угоду по Brexit, або відкинути її. За розрахунками політичних експертів, останній варіант видається майже неминучим.

LIVE: Brexit deal | Final day of Lords debate | House of Lords https://t.co/2urcwd1nFA — House of Lords (@UKHouseofLords) 14 січня 2019 р.

Що таке Brexit?Це вихід Великобританії зі складу Євросоюзу. Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС. Британія має вийти зі складу Євросоюзу 29 березня 2019 року. Але до того за угоду, погоджену Мей і ЄС, мають проголосувати у британському парламенті, перш ніж вона буде прийнята.