Своє звернення президент України почав, показавши неймовірні пейзажі нашої країни. Разом з ними у кадрі з'являються ті, завдяки кому сьогодні ми можемо відзначати річницю Незалежності, – українські воїни, передає 24 Канал.

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Зеленський емоційно звернувся до українців

Так виглядає Незалежна. Так виглядає Україна. Наша земля, дана Богом, цілована сонцем, заколисана вітрами, загартована вогнем, захищена своїми синами й доньками. Так виглядає Україна,

– почав своє звернення Зеленський.

Президент підкреслив, що, побачивши Україну раз – закохаєшся, а побувавши – захочеш повернутися. Він наголосив, що нашу країну неможливо сплутати й нікому віддати.

Зеленський заявив, що українці завжди повертають борги, а тому – той, хто зичив нашій землі лиха, отримає його у себе вдома з відсотками. Так, президент натякнув на те, що нині відбувається в Курській області.

Той, хто хоче сіяти на нашій землі зло, пожинатиме його плоди на своїй території. Це не пророцтво, не злорадство, не сліпа помста, це – закономірність. Справедливість. Бумеранг для зла. І його запуск розпочався неподалік місця, де я записую це звернення,

– говорить президент у зверненні.

Після цього у кадрі з'являється Сумщина, а саме – річка Псел у селі Могриця, що за кілька кілометрів від українського кордону – "кордоном між Україною та неволею, між життям і смертю". Зеленський також наголосив, що цей кордон – між незалежною європейською державою та терористичною організацією №1 у світу.

913 днів тому ворог почав наступ через Сумщину

Зеленський пригадав, що 913 днів тому Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну. Починалося воно, зокрема, й через Сумщину. Тоді Кремль порушив не лише суверенні кордони, а й межі жорстокості та здорового глузду, адже ворог намагався знищити Україну та українців.

Натомість сьогодні ми відзначаємо 33-й День Незалежності України. А те, що ніс на нашу землю ворог, тепер повернулося у його дім. І той, хто хотів перетворити наші землі на буферну зону, має думати, аби його країна не буферною федерацією. Так відповідає незалежність. Відплачує за наших мирних громадян, на яких летять КАБи й "Кинджали", за наших посивілих батьків, за наших дітей, які змушені навчатись під землею. За всіх наших людей, які б воліли ніколи в житті не знати назви цих проклятих місць: "Саваслейка", "Оленья", "Енгельс",

– наголосив Зеленський.

На жаль, українці знають ці назви, а тому ворог знатиме, що таке відплата по-українськи. Президент наголосив, що ворог повинен знати, що у кожну точку країни-агресорки, яка є джерелом небезпеки, рано чи пізно прилетить українська відповідь.

Звернення Володимир Зеленського: дивіться відео

Про Путіна та його погрози

У привітанні Зеленський також згадав і про російського президента Путіна. Він наголосив, що "хворий дід" не буде диктувати свої "червоні лінії".

Не буде хворий дід з Червоної площі, який постійно погрожує всім червоною кнопкою, диктувати нам якісь свої червоні лінії. Як жити, яким шляхом йти і який вибір робити, будуть для себе визначати лише Україна й українці, бо так працює незалежність,

– наголосив Зеленський.

Про операцію ЗСУ на Курщині

Володимир Зеленський також висловився про операцію в Курській області. Він додав, що у світових ЗМІ події показують, що Україна вкотре дивує, а Росія – у своєму репертуарі. Ці події чітко демонструють, як у Кремлі дійсно ставляться до свого населення, як їх кидають напризволяще, а російські "солдати" мародерять свої ж магазини.

Так виглядає путінська Росія в очах всього світу. І так само весь світ бачить, як наші воїни дають місцевим людям воду, їжу, ліки, а ті, кажуть: "Добре, що тепер тут ви, а не кадирівці",

– сказав Зеленський.

Він додав, що сьогодні Україна підкорює серця світу, а також є прикладом, як не боятися Путіна. Ба більше, наша держава об'єднує Землю довкола свого світогляду, адже терористи мають бути в Гаазі, а не спочивати на Валдаї.

Про українських захисників

Зеленський наголосив, що нам потрібен мир і спокій на наших землях. Вздовж усього нашого кордону протяжністю 6992 кілометри. На суші, на морі, в повітрі, всередині країни – всюди, де ми будемо стояти на варті своїх цінностей.

Так, як це роблять наші воїни. На всіх напрямках фронту і державного кордону, який уособлюють прикордонні стовпи. А нашу волю і боротьбу символізують наші люди – наші захисники, наші опори. Ті, на чиїх плечах тримається Україна. Тримається в Харкові, Куп'янську, Запоріжжі, на Херсонщині, у Покровську, Торецьку, Часовому Яру, на Лиманському, Сіверському, Краматорському, Курахівському, Времівському, Гуляйпільському, Оріхівському напрямках. Так б'ється незалежність. І всім нашим воїнам я хочу сьогодні сказати: бажаю міцного! І дякую вам, хлопці,

– подякував президент українським захисникам.

Він наголосив, що лише українські військові знають, скільки насправді втрачає Кремль військових на фронті, і скільки крові й поту Сили оборони докладають, щоб давати відсіч ворогу.

"Ви зберегли й бережете нашу незалежність. Я дякую кожному, хто допомагає нашим воїнам і нашій державі. Всім, хто живе і працює аби працювала і жила незалежність. Наші медики, наші рятувальники, наші пожежники, енергетики, наші волонтери й підприємці, поліцейські й фермери, залізничники, вчителі й учні. Всі українці та українки тут, українці та українки за кордоном, які допомагають, знаходять, відправляють необхідне, говорять світу про Україну. І всі, хто з Україною на тимчасово окупованих наших територіях. Всі українці та українки, чия сила немає кордонів, чия воля безмежна. Всі, кому я безмежно вдячний і сьогодні, і за кожен з 913 днів цієї війни", – ще раз подякував Зеленський.

Резюмуючи звернення, президент України додав, незалежність – всеосяжна, а ворогу не вдасться втілити свої загарбницькі плани.