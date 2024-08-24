Свое обращение президент Украины начал, показав невероятные пейзажи нашей страны. Вместе с ними в кадре появляются те, благодаря кому сегодня мы можем отмечать годовщину Независимости, – украинские воины, передает 24 Канал.

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Зеленский эмоционально обратился к украинцам

Так выглядит Независимая. Так выглядит Украина. Наша земля, данная Богом, поцелованная солнцем, убаюканная ветрами, закаленная огнем, защищенная своими сыновьями и дочерьми. Так выглядит Украина,

– начал свое обращение Зеленский.

Президент подчеркнул, что, увидев Украину раз – влюбишься, а побывав – захочешь вернуться. Он подчеркнул, что нашу страну невозможно спутать и никому отдать.

Зеленский заявил, что украинцы всегда возвращают долги, а потому – тот, кто желал нашей земле невзгод, получит их у себя дома с процентами. Так, президент намекнул на то, что сейчас происходит в Курской области.

Тот, кто хочет сеять на нашей земле зло, будет пожинать его плоды на своей территории. Это не пророчество, не злорадство, не слепая месть, это – закономерность. Справедливость. Бумеранг для зла. И его запуск начался недалеко от места, где я записываю это обращение,

– говорит президент в обращении.

После этого в кадре появляется Сумщина, а именно – река Псел в селе Могрица, что в нескольких километрах от украинской границы – "границей между Украиной и неволей, между жизнью и смертью". Зеленский также отметил, что эта граница – между независимым европейским государством и террористической организацией №1 в мире.

913 дней назад враг начал наступление через Сумскую область

Зеленский вспомнил, что 913 дней назад Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Начиналось оно, в частности, и через Сумскую область. Тогда Кремль нарушил не только суверенные границы, но и границы жестокости и здравого смысла, ведь враг пытался уничтожить Украину и украинцев.

Зато сегодня мы отмечаем 33-й День Независимости Украины. А то, что нес на нашу землю враг, теперь вернулось в его дом. И тот, кто хотел превратить наши земли в буферную зону, должен думать, чтобы его страна не была буферной федерацией. Так отвечает независимость. Отплачивает за наших мирных граждан, на которых летят КАБы и "Кинжалы", за наших поседевших родителей, за наших детей, которые вынуждены учиться под землей. За всех наших людей, которые бы предпочли никогда в жизни не знать названия этих проклятых мест: "Саваслейка", "Оленья", "Энгельс",

– подчеркнул Зеленский.

К сожалению, украинцы знают эти названия, а потому враг будет знать, что такое возмездие по-украински. Президент подчеркнул, что враг должен знать, что в каждую точку страны-агрессора, которая является источником опасности, рано или поздно прилетит украинский ответ.

Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео

О Путине и его угрозах

В поздравлении Зеленский также вспомнил и о российском президенте Путине. Он подчеркнул, что "больной дед" не будет диктовать свои "красные линии".

Не будет больной дед с Красной площади, который постоянно угрожает всем красной кнопкой, диктовать нам какие-то свои красные линии. Как жить, каким путем идти и какой выбор делать, будут для себя определять только Украина и украинцы, потому что так работает независимость,

– подчеркнул Зеленский.

Об операции ВСУ на Курщине

Владимир Зеленский также высказался об операции в Курской области. Он добавил, что в мировых СМИ события показывают, что Украина в очередной раз удивляет, а Россия – в своем репертуаре. Эти события четко демонстрируют, как в Кремле действительно относятся к своему населению, как их бросают на произвол судьбы, а российские "солдаты" мародерят свои же магазины.

Так выглядит путинская Россия в глазах всего мира. И так же весь мир видит, как наши воины дают местным людям воду, еду, лекарства, а те, говорят: "Хорошо, что теперь здесь вы, а не кадыровцы",

– сказал Зеленский.

Он добавил, что сегодня Украина покоряет сердца мира, а также является примером, как не бояться Путина. Более того, наше государство объединяет Землю вокруг своего мировоззрения, ведь террористы должны быть в Гааге, а не отдыхать на Валдае.

Об украинских защитниках

Зеленский отметил, что нам нужен мир и спокойствие на наших землях. Вдоль всей нашей границы протяженностью 6 992 километра. На суше, на море, в воздухе, внутри страны – везде, где мы будем стоять на страже своих ценностей.

Так, как это делают наши воины. На всех направлениях фронта и государственной границы, которую обозначают пограничные столбы. А нашу волю и борьбу символизируют наши люди – наши защитники, наши опоры. Те, на чьих плечах держится Украина. Держится в Харькове, Купянске, Запорожье, на Херсонщине, в Покровске, Торецке, Часовом Яру, на Лиманском, Северском, Краматорском, Кураховском, Времовском, Гуляйпольском, Ореховском направлениях. Так бьется независимость. И всем нашим воинам я хочу сегодня сказать: желаю крепкого! И спасибо вам, ребята,

– поблагодарил президент украинских защитников.

Он отметил, что только украинские военные знают, сколько на самом деле теряет Кремль военных на фронте, и сколько крови и пота Силы обороны прилагают, чтобы давать отпор врагу.

"Вы сохранили и бережете нашу независимость. Я благодарю каждого, кто помогает нашим воинам и нашему государству. Всем, кто живет и работает чтобы работала и жила независимость. Наши медики, наши спасатели, наши пожарные, энергетики, наши волонтеры и предприниматели, полицейские и фермеры, железнодорожники, учителя и ученики. Все украинцы и украинки здесь, украинцы и украинки за рубежом, которые помогают, находят, отправляют необходимое, говорят миру об Украине. И все, кто с Украиной на временно оккупированных наших территориях. Все украинцы и украинки, чья сила не знает границ, чья воля безгранична. Все, кому я бесконечно благодарен и сегодня, и за каждый из 913 дней этой войны", – еще раз поблагодарил Зеленский.

Резюмируя обращение, президент Украины добавил, Независимость – всеобъемлющая, а врагу не удастся воплотить свои захватнические планы.