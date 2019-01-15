Правительство Мэй потерпело поражение в Палате лордов в связи с соглашением по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и ее правительство получили вечером в понедельник сокрушительное поражение в Палате лордов – верхней палате парламента – в связи с соглашением по Brexit за сутки до принципиального голосования по соглашению между Лондоном и Брюсселем в Палате общин.

Об этом говорится в официальном Twitter Палаты лордов.

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Оппозиция одержала победу над правительством с преимуществом в 169 голосов.

Предложение баронессы Анджелы Смит также содержала призыв к депутатам Палаты общин "решительно отвергнуть" возможность выхода Великобритании из ЕС без соглашения об условиях "развода" сторон. Он был принят верхней палатой, в составе которой доминируют противники Brexit, по итогам трехдневных парламентских дебатов.

Лидеры стран ЕС утвердили 25 ноября соглашение с Великобританией о Brexit и политическую декларацию о будущих отношениях с Лондоном. Для того чтобы вступить в силу, это соглашение должно получить одобрение британских законодателей, а также получить ратификации всех стран ЕС. Во вторник в Палате общин британского парламента пройдет принципиальное голосование, в ходе которого депутаты нижней палаты должны будут либо одобрить достигнутую правительством соглашение по Brexit, либо отвергнуть ее. По расчетам политических экспертов, последний вариант кажется почти неизбежным.

LIVE: Brexit deal | Final day of Lords debate | House of Lords https://t.co/2urcwd1nFA — House of Lords (@UKHouseofLords) 14 січня 2019 р.

Что такое Brexit?Это выход Великобритании из состава Евросоюза. Референдум по членству Британии в ЕС состоялся 23 июня 2016. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, изъявили желание покинуть ЕС, вместо 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС. Британия выйти из состава Евросоюза 29 марта 2019. Но к тому за сделку, согласованную Мэй и ЕС, должны проголосовать в британском парламенте, прежде чем она будет принята.