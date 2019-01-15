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      Правительство Мэй потерпело поражение в Палате лордов в связи с соглашением по Brexit

      19 Читати новину українською
      Brexit
      Brexit / Фото из открытых источников

      Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и ее правительство получили вечером в понедельник сокрушительное поражение в Палате лордов – верхней палате парламента – в связи с соглашением по Brexit за сутки до принципиального голосования по соглашению между Лондоном и Брюсселем в Палате общин.

      Об этом говорится в официальном Twitter Палаты лордов.

      Читайте также: "Категорически против нового референдума", - Мэй резко высказалась о выходе Британии из ЕС

      Оппозиция одержала победу над правительством с преимуществом в 169 голосов.

      Предложение баронессы Анджелы Смит также содержала призыв к депутатам Палаты общин "решительно отвергнуть" возможность выхода Великобритании из ЕС без соглашения об условиях "развода" сторон. Он был принят верхней палатой, в составе которой доминируют противники Brexit, по итогам трехдневных парламентских дебатов.

      Лидеры стран ЕС утвердили 25 ноября соглашение с Великобританией о Brexit и политическую декларацию о будущих отношениях с Лондоном. Для того чтобы вступить в силу, это соглашение должно получить одобрение британских законодателей, а также получить ратификации всех стран ЕС. Во вторник в Палате общин британского парламента пройдет принципиальное голосование, в ходе которого депутаты нижней палаты должны будут либо одобрить достигнутую правительством соглашение по Brexit, либо отвергнуть ее. По расчетам политических экспертов, последний вариант кажется почти неизбежным.

      Что такое Brexit?Это выход Великобритании из состава Евросоюза. Референдум по членству Британии в ЕС состоялся 23 июня 2016. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, изъявили желание покинуть ЕС, вместо 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС. Британия выйти из состава Евросоюза 29 марта 2019. Но к тому за сделку, согласованную Мэй и ЕС, должны проголосовать в британском парламенте, прежде чем она будет принята.

      Теги: Тереза Мэй Великобритания Brexit Новости политики
      Источник: 24 Канал
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