"Категорически против нового референдума", – Мэй резко высказалась о выходе Британии из ЕС

Глава правительства Великобритании Тереза Мэй отвергла предложение Евросоюза о продлении статьи 50, которая предусматривает выход Британии из ЕС.

Об этом Тереза Мэй заявила во время выступления на фабрике в городе Сток, сообщил ВВС.

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Она подчеркнула, что Британия не должна расширять статью 50, кроме того она выступила категорически против проведения нового референдума. Она сообщила, что будет работать над тем, чтобы голосование за соглашение выхода Британии из ЕС было максимально успешным.

Она предупредила о вероятном "параличе в парламенте", если соглашение будет отклонено, и сказала, что в таком случае доверие к политике испытывает "катастрофический ущерб", если Британия не покинет ЕС.

Хотя сценарий без соглашения остается серьезным риском, однако наблюдая за событиями в течение последних семи дней, я считаю, что более вероятным является паралич в парламенте. А также существует реальный риск того, что Brexit вообще не состоится,

– сказала Мэй

Что такое Brexit?Это выход Великобритании из состава Евросоюза. Референдум о членстве Британии в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, выразили желание покинуть ЕС, в то же время 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС. Британия должна выйти из состава Евросоюза 29 марта 2019 года. Но до этого за сделку, согласованную Мэй и ЕС, должны проголосовать в британском парламенте, прежде чем она будет принята.

К слову, Европейский союз намерен отложить процесс выхода Великобритании до июля, поскольку там считают, что британский парламент не поддержит соглашение по Brexit премьер-министра Терезы Мэй.