Накануне Brexit: как британцы гоняются по паспортам ЕС

Несмотря на то, что Brexit (т.е. выход Великобритании из состава Евросоюза) уже не за горами, а также на то, что будет происходить это событие, кажется, наиболее жестким и неприятным способом, многие британцы всерьез задумались о том, чтобы изменить гражданство.

Как показывает опрос немецкого информационного агентства DPA, больше всего заявлений о вступлении в гражданство получили Германия, Ирландия, Португалия и Швеция.

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Майорка – испанский курортный остров, райская местность, самый большой из островов Балеарского архипелага. Ежегодно сюда прилетают около 12 миллионов туристов. А в прошлом сезоне официально наибольшее их количество прибыло не из Германии, где местные жители давно уже называют Майорку "семнадцатой федеральной землей ФРГ", а из Великобритании.



Майорка

Англичане издавна любят этот остров, охотно прилетают сюда отдыхать, а теперь вдруг поспешили провести здесь свой отпуск разве что не все вместе. Почему? Очень просто. Они считают, что уже летом не смогут это сделать так просто, как раньше. Великобритания выходит из состава ЕС, переговоры о мягких условиях выхода до сих пор ни к каким результатам не привели, и подданные Ее Величества не без оснований полагают, что отныне летать в ЕС и, в частности, на Майорку станет сложнее и дороже. Все эти визы, вся эта морока... поэтому надо приехать и "попрощаться".

Еще большую тревогу испытывают британцы, которые живут на острове. Их немало: британская диаспора со своми 20 тысячами жителей здесь является третьей по величине, после немецкой (40 тысяч) и марокканской (24 тысячи). Обычно они держатся двух основных "анклавов": кто победнее, селятся в Магалуфе, где держат многочисленные бары и дискотеки для английских туристов, которые любят этот город; кто побогаче – селятся на севере Майорки, в Алькудьи – здесь под них выстроена совершенная инфраструктура с англоязычными врачами, англоязычными таксистами, англоязычными продавцами в многочисленных магазинах... даже виллы и многоквартирные дома здесь построены в чисто английском стиле.



Британцы боятся, что после выхода страны из ЕС, их путешествия Евросоюзом станут более сложными

И вот, когда в 2016 году Соединенное королевство решило покинуть Евросоюз, все это оказалось под угрозой. К большому сожалению для английских жителей Майорки, никакого соглашения ни о безвизовом режиме, ни о взаимном разрешении жить и работать достигнуто не было. Таким образом, в них вот-вот могут появиться просто огромные проблемы.

Причем подобная ситуация складывается не только в Испании. Это лишь один пример. Сотни тысяч британских подданных живут и работают в разных странах Евросоюза. Уже два года подряд они ломают себе головы, как выкрутиться из сложной ситуации, которую вывалил им на головы британский референдум про Brexit. Именно поэтому "марафон по паспортам ЕС" начался сразу, как только были объявлены результаты голосования. В разных странах Евросоюза британцы пошли в местные министерств внутренних дел, чтобы подать заявления о предоставлении им нового гражданства. Некоторые государства, правда, сделали этот путь довольно тяжелым. Скажем, Испания ничего не имеет против двойного гражданства, а вот Германия требует отказаться от британского паспорта, чтобы получить немецкий.



Brexit может усложнить жизнь британской диаспоре

Впрочем, ни на какие преграды британцы, живущие в ЕС, кажется, не обращают внимания. Количество заявлений, поданных прежде всего в Германии, Ирландии, Португалии и Швеции, измеряется уже тысячами. Если ради получения этих паспортов следует сдать свой родной, "львиный", то так тому и быть...

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй снова обратилась в парламент страны, чтобы тот проголосовал за соглашение о Brexit. Если этого не произойдет, если стране придется выходить из ЕС по наиболее жесткому сценарию – без соглашений о безвизовом пересечении границ, без договоренности о подальшей совместной экономической деятельности – это приведет к большому вреду и может просто подорвать доверие к демократии.

Великобритания оказалась перед огромным вызовом,

– написала Мэй в своей статье для газеты Mail on Sunday.

В минувшее воскресенье она подтвердила в интервью информационному агентству BBC, что голосование в парламенте должно состояться или 14, или 15 января. До сих пор речь шла немного неконкретно о "третьей январской неделе", а вообще-то, это голосование было сначала запланировано еще на 11 декабря прошлого года. Парламентарии, начиная со среды, снова спорят о договоренности, которой правительство Терезы Мэй достиг с Брюсселем. Но пока, кажется, она не имеет поддержки большинства депутатов Палаты представителей. Именно поэтому Мэй была вынуждена уже второй раз переносить голосования – чтобы не потерпеть сокрушительное поражение. Если она ее не избежит – 29 марта Великобритания не столько выйдет, сколько вылетит с ЕС, без руля и без ветрил. Это может привести к хаосу во многих отраслях.



Кажется, Мэй не имеет поддержки большинства депутатов Палаты представителей

Не больше поддержки правительственные планы имеют и среди британских избирателей. По данным социологической службы YouGov, с соглашением согласны менее четверти британцев – опрос проводился в режиме онлайн среди 25 тысяч респондентов по заказу кампании People's Vote – эта кампания призывает к проведению второго референдума, который должен перечеркнуть решение первого и оставить Соединенное королевство в Евросоюзе. Сама Мэй уже неоднократно решительно отказывалась даже думать о таком референдуме, обосновывая, что выход из ЕС является волей народа.

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Так это или нет, но сейчас у этого народа – другие мысли в голове. Например – что произойдет с британской системой здравоохранения, которой даже сейчас не хватает примерно 40 тысяч врачей и квалифицированного среднего и младшего медперсонала? А если Великобритания выйдет из ЕС без соглашения и все поляки, чехи, латыши, немцы, литовцы и другие граждане европейских стран, которые работают в британской медицине, потеряют разрешение на работу? Что будет тогда? Тереза ​​Мэй обещает выделить на британскую медицину дополнительный миллиард фунтов, но деньги сами собой ни диагноза не поставят, ни, извините, судно из-под больного не вынесут... Вот и переживают британцы из-за собственного здоровья и политики.