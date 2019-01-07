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      В британском парламенте назначили дату решающего голосования относительно Brexit

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      В прошлый раз Мэй сама отменила голосование
      В прошлый раз Мэй сама отменила голосование / Getty Images

      15 января должно состояться голосование касаемо итогового соглашения о Brexit в стенах британского парламента.

      Об этом сообщает BBC со ссылкой на собственные источники в правительстве.

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      Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй решила отменить голосование в парламенте по поводу выхода страны из Евросоюза, которое должно было состояться 11 декабря. Причина проста – угроза отставки премьера. Тогда сама Мэй выразила опасение: если соглашение о Brexit провалится, то ее могут отправить в отставку, а новым главой страны станет лидер оппозиции Джереми Корбин.

      Премьер объясняла, что в случае проигрыша ее плана Brexit Лейбористская партия во главе с Джереми Корбином объявит ей вотум недоверия, что позволит оппозиционерам повторно провести референдум относительно выхода Британии из ЕС.

      Что такое вотум недоверия? Это проявление путем голосования палатой парламента (в основном нижней палатой) неодобрения политической линии, определенных действий или законопроекта правительства или отдельного министра.

      В политической практике выражение вотума недоверия приводит:

      к уходу в отставку правительства и формированию нового правительства;

      к роспуску парламента и проведению досрочных парламентских выборов.

      Инициатива выдвижения вопроса о вотуме недоверия может исходить от правительства, от парламентских фракций или групп депутатов.

      Но не Корбином единым. 13 ноября представители Британии и ЕС согласовали проект текста соглашения по выходу страны из Евросоюза, а уже 16 ноября стало известно, что Консервативная партия Великобритания, к которой принадлежит премьер Тереза Мэй, собрала достаточно голосов, чтобы проголосовать за вотум недоверия к своему лидеру. Потому что партия с положениями этого соглашения не согласна. Однако противникам Терезы Мэй в партии консерваторов в палате общин не удалось добиться вынесения ей вотума недоверия. Они набрали 117 голосов, а сторонники британского премьера – 200.

      Что такое Brexit? Это выход Великобритании из состава Евросоюза. Референдум о членстве Британии в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, выразили желание покинуть ЕС, между тем 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.

      Британия должна выйти из состава Евросоюза 29 марта 2019 года. Но до того за соглашение, согласованное Мэй и ЕС, должны проголосовать в британском парламенте, прежде чем оно будет принято.

      Теги: Великобритания Новости политики Тереза Мэй Brexit
      Источник: 24 Канал
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