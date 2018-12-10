Тереза Мэй отменила решающее голосование в парламенте относительно Brexit, – СМИ
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй решила отменить голосование в парламенте относительно выхода страны из Евросоюза, которое должно было состояться 11 декабря.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
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Ранее Мэй выразила опасение: если соглашение о Brexit провалится, то ее могут отправить в отставку, а новым главой страны станет лидер оппозиции Джереми Корбин.
Премьер пояснила, что в случае проигрыша ее плана Brexit Лейбористская партия во главе с Джереми Корбином объявит ей вотум недоверия, что позволит оппозиционерам повторно провести референдум по выходу Великобритании из ЕС.
Что такое вотум недоверия?
Это проявление путем голосования палатой парламента (в основном нижней палатой) неодобрения политической линией, определенными действиями или законопроекта правительства страны или отдельного министра.
В политической практике выражение вотума недоверия приводит:
к выходу в отставку правительства и формированию нового правительства;
к роспуску парламента и проведению досрочных парламентских выборов.
Инициатива выдвижения вопроса о вотуме недоверия может исходить от правительства, от парламентских фракций или групп депутатов.
Но не Корбином единственным. 13 ноября представители Великобритании и ЕС согласовали проект текста соглашения относительно выхода страны из Евросоюза, а уже 16 ноября стало известно, что Консервативная партия Великобритания, к которой принадлежит премьер Тереза Мэй, собрала достаточно голосов, чтобы проголосовать за вотум недоверия к своему лидеру. Потому партия с положениями этого соглашения не согласна.
Вместе с тем, согласно источникам Bloomberg, вероятность того, что правительство будет настаивать на голосовании 11 декабря, сохраняется. До этого Мэй хочет провести совещание с министрами, чтобы окончательно понять позицию правительства.
Что такое Brexit?Это выход Великобритании из состава Евросоюза. Референдум относительно членства Британии в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, изъявили желание покинуть ЕС, вместе с тем 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.