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      Тереза Мэй отменила решающее голосование в парламенте относительно Brexit, – СМИ

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      Тереза Мэй
      Тереза Мэй / Getty Images

      Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй решила отменить голосование в парламенте относительно выхода страны из Евросоюза, которое должно было состояться 11 декабря.

      Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

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      Ранее Мэй выразила опасение: если соглашение о Brexit провалится, то ее могут отправить в отставку, а новым главой страны станет лидер оппозиции Джереми Корбин.

      Премьер пояснила, что в случае проигрыша ее плана Brexit Лейбористская партия во главе с Джереми Корбином объявит ей вотум недоверия, что позволит оппозиционерам повторно провести референдум по выходу Великобритании из ЕС.

      Что такое вотум недоверия?​
      Это проявление путем голосования палатой парламента (в основном нижней палатой) неодобрения политической линией, определенными действиями или законопроекта правительства страны или отдельного министра.

      В политической практике выражение вотума недоверия приводит:
      к выходу в отставку правительства и формированию нового правительства;
      к роспуску парламента и проведению досрочных парламентских выборов.

      Инициатива выдвижения вопроса о вотуме недоверия может исходить от правительства, от парламентских фракций или групп депутатов.

      Но не Корбином единственным. 13 ноября представители Великобритании и ЕС согласовали проект текста соглашения относительно выхода страны из Евросоюза, а уже 16 ноября стало известно, что Консервативная партия Великобритания, к которой принадлежит премьер Тереза ​​Мэй, собрала достаточно голосов, чтобы проголосовать за вотум недоверия к своему лидеру. Потому партия с положениями этого соглашения не согласна.

      Вместе с тем, согласно источникам Bloomberg, вероятность того, что правительство будет настаивать на голосовании 11 декабря, сохраняется. До этого Мэй хочет провести совещание с министрами, чтобы окончательно понять позицию правительства.

      Что такое Brexit?Это выход Великобритании из состава Евросоюза. Референдум относительно членства Британии в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, изъявили желание покинуть ЕС, вместе с тем 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.

      Теги: Новости политики Brexit Тереза Мэй Великобритания
      Источник: 24 Канал
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