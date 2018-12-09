В Лондоне устроили масштабный митинг за Brexit: яркие фото

В воскресенье, 9 декабря, в Лондоне тысячи людей с флагами и плакатами вышли на митинг в поддержку выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit).

Об этом сообщает The Sunday Express.

24 канал сообщал, что 11 декабря в парламенте Британии должно произойти голосование относительно будущего соглашения по условиям Brexit. Однако, по данным СМИ, премьер страны Тереза Мэй может отложить на более поздний срок запланированное голосование в Палате общин.

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Воскресный масштабный митинг организовала британская евроскептическая Партия независимости (UKIP) и некоторые другие организации. Участники акции призвали британское правительство не допустить отказа от выхода из ЕС, а также требовали улучшения самого соглашения о Brexit.

Thanks to all of those who participated in a very successful, peaceful and enjoyable #BrexitMeansExit March & Rally today in London. The message from the thousands of Brexiteers from all walks of life today was clear: Brexit Means Exit, not May's woeful betrayal. Dump the deal! pic.twitter.com/lqXyGRyi1u — UKIP (@UKIP) 9 декабря 2018 г.

Hundreds of demonstrators with banners and flags attend a pro-Brexit rally in London that was organised by UKIP

@photogator96 pic.twitter.com/lZ0NLV7yMd — AFP news agency (@AFP) 9 декабря 2018 г.

Напомним, 13 ноября представители Британии и ЕС согласовали проект текста соглашения по выходу страны из Евросоюза. 16 ноября стало известно, что Консервативная партия Великобритания, к которой принадлежит Тереза Мэй, собрала достаточно голосов, чтобы проголосовать за вотум недоверия к своему лидеру.



25 ноября лидеры 27 стран-членов ЕС поддержали соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза.

Что такое Brexit? Это выход Великобритании из состава Евросоюза. Референдум о членстве Британии в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, выразили желание покинуть ЕС, зато 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.