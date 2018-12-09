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      В Лондоне устроили масштабный митинг за Brexit: яркие фото

      29 Читати новину українською
      Митинг за Brexit
      Митинг за Brexit / Фото з соціальних мереж

      В воскресенье, 9 декабря, в Лондоне тысячи людей с флагами и плакатами вышли на митинг в поддержку выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit).

      Об этом сообщает The Sunday Express.

      24 канал сообщал, что 11 декабря в парламенте Британии должно произойти голосование относительно будущего соглашения по условиям Brexit. Однако, по данным СМИ, премьер страны Тереза Мэй может отложить на более поздний срок запланированное голосование в Палате общин.

      Читайте также: Провал соглашения о Brexit будет стоить Мэй должности: премьер сделала заявление

      Воскресный масштабный митинг организовала британская евроскептическая Партия независимости (UKIP) и некоторые другие организации. Участники акции призвали британское правительство не допустить отказа от выхода из ЕС, а также требовали улучшения самого соглашения о Brexit.

      Напомним, 13 ноября представители Британии и ЕС согласовали проект текста соглашения по выходу страны из Евросоюза. 16 ноября стало известно, что Консервативная партия Великобритания, к которой принадлежит Тереза Мэй, собрала достаточно голосов, чтобы проголосовать за вотум недоверия к своему лидеру.

      25 ноября лидеры 27 стран-членов ЕС поддержали соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза.

      Что такое Brexit? Это выход Великобритании из состава Евросоюза. Референдум о членстве Британии в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, выразили желание покинуть ЕС, зато 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.

      Теги: Пикет Новости политики Brexit Великобритания Лондон Евросоюз
      Источник: 24 Канал
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