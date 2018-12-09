У Лондоні влаштували масштабний мітинг за Brexit: яскраві фото
У неділю, 9 грудня, у Лондоні тисячі людей з прапорами та плакатами вийшли на мітинг на підтримку виходу Великобританії з Євросоюзу (Brexit).
Про це повідомляє The Sunday Express.
24 канал повідомляв, що 11 грудня у парламенті Британії має відбуватися голосування щодо майбутньої угоди за умовами Brexit. Проте за даними ЗМІ, прем'єрка країни Тереза Мей може відкласти на пізніший термін заплановане голосування у Палаті громад.
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Недільний масштабний мітинг організувала британська євроскептична Партія незалежності (UKIP) та деякі інші організації. Учасники акції закликали британський уряд не допустити відмови від виходу з ЄС, а також вимагали покращення самої угоди про Brexit.
Нагадаємо, 13 листопада представники Британії та ЄС погодили проект тексту угоди щодо виходу країни з Євросоюзу. 16 листопада стало відомо, що Консервативна партія Великобританія, до якої належить Тереза Мей, зібрала достатньо голосів, щоб проголосувати за вотум недовіри до своєї лідерки.
25 листопада лідери 27 країн-членів ЄС підтримали угоду про вихід Великобританії з Євросоюзу.
Що таке Brexit? Це вихід Великобританії зі складу Євросоюзу. Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.