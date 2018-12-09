У Лондоні влаштували масштабний мітинг за Brexit: яскраві фото

У неділю, 9 грудня, у Лондоні тисячі людей з прапорами та плакатами вийшли на мітинг на підтримку виходу Великобританії з Євросоюзу (Brexit).

Про це повідомляє The Sunday Express.

24 канал повідомляв, що 11 грудня у парламенті Британії має відбуватися голосування щодо майбутньої угоди за умовами Brexit. Проте за даними ЗМІ, прем'єрка країни Тереза Мей може відкласти на пізніший термін заплановане голосування у Палаті громад.

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Недільний масштабний мітинг організувала британська євроскептична Партія незалежності (UKIP) та деякі інші організації. Учасники акції закликали британський уряд не допустити відмови від виходу з ЄС, а також вимагали покращення самої угоди про Brexit.

Thanks to all of those who participated in a very successful, peaceful and enjoyable #BrexitMeansExit March & Rally today in London. The message from the thousands of Brexiteers from all walks of life today was clear: Brexit Means Exit, not May's woeful betrayal. Dump the deal! pic.twitter.com/lqXyGRyi1u — UKIP (@UKIP) 9 декабря 2018 г.

Hundreds of demonstrators with banners and flags attend a pro-Brexit rally in London that was organised by UKIP

@photogator96 pic.twitter.com/lZ0NLV7yMd — AFP news agency (@AFP) 9 декабря 2018 г.

Нагадаємо, 13 листопада представники Британії та ЄС погодили проект тексту угоди щодо виходу країни з Євросоюзу. 16 листопада стало відомо, що Консервативна партія Великобританія, до якої належить Тереза Мей, зібрала достатньо голосів, щоб проголосувати за вотум недовіри до своєї лідерки.



25 листопада лідери 27 країн-членів ЄС підтримали угоду про вихід Великобританії з Євросоюзу.

Що таке Brexit? Це вихід Великобританії зі складу Євросоюзу. Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.